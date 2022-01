Gazprom si na február nerezervoval žiadne vývozné kapacity cez Jamal

dnes 20:01 -

Ruský plynárenský koncern Gazprom si v mesačnej aukcii na február nerezervoval žiadne kapacity na export prostredníctvom plynovodu Jamal. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na pondelkové informácie ruskej firmy. Situácia sa však stále môže zmeniť, keďže Gazprom si môže kapacitu na vývoz plynu rezervovať v rámci denných aukcií.

Gazprom okrem toho uviedol, že od začiatku roka dodal do Európy prostredníctvom siete plynovodov o 41 % plynu menej než za rovnaké obdobie minulého roka. Nemalý podiel má na tom vývoj okolo plynovodu Jamal, ktorý za bežných okolností prepravuje ruský plyn do západnej Európy.

Údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade z pondelka ukázali, že plynovod Jamal aj v tento deň funguje v reverznom režime, plyn teda prúdi zo západu na východ už 28. deň v rade. Tok plynu v Jamale sa obrátil 21. decembra, čo prispelo k vtedajšiemu výraznému rastu cien komodity na európskom trhu. Neskôr sa však ceny plynu znížili a v poklese pokračovali aj v pondelok, najmä vďaka vysokému objemu dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) a vyššej produkcii energie z vetra.

Cena referenčného kontraktu na plyn s dodávkou v marci na amsterdamskej burze v pondelok okolo poludnia dosiahla 80,50 eura za megawatthodinu (MWh), čo predstavuje pokles o 5,78 eura. Cena plynu s dodávkou vo februári klesla o 1,95 eura na 81,40 eura/MWh.

Niektorí politici a analytici obviňujú Rusko, že zámerne zadržiava dodávky plynu, aby donútilo Nemecko a následne Európsku úniu k certifikácii svojho plynovodu Severný prúd 2, ktorý má prepravovať ruský plyn do Európy po dne Baltického mora. Dodávky by tak obchádzali Ukrajinu, s ktorou je Rusko v konflikte, pre ktorú by to však znamenalo obrovské straty na tranzitných poplatkoch. Rusko tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že všetky záväzky vyplývajúce z kontraktov si plní.

Zatiaľ nie je jasné, kedy sa tok plynu v Jamale vráti do pôvodného stavu. Zdroj blízky Gazpromu však pre agentúru Reuters uviedol, že by sa tak malo stať v priebehu januára, keďže spoločnosť si určitý objem dodávok na mesiac január cez Jamal zarezervovala.

Ako dodal Gascade, podľa údajov z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici prúdil plyn v pondelok z Nemecka do Poľska v hodinovom objeme zhruba 7 miliónov kilowatthodín. To je približne rovnaký objem ako cez víkend. V reverznom móde by mal pokračovať aj v nasledujúcich hodinách.

Agentúra Reuters zároveň dodala, že v súvislosti s reverzom a dodávkami plynu do Európy ruský minister energetiky Alexander Novak cez víkend zopakoval, že za súčasnú krízu si Európska únia môže sama pre svoju krátkozrakú energetickú politiku. Podľa neho má Rusko vysoké zásoby a dodávky do Európy môže zvýšiť, to si však vyžaduje stabilné, a teda dlhodobé kontrakty, ktoré umožnia zvyšovanie investícií do produkcie.