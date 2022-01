Niektoré letecké spojenia s Košicami pre omikron pozastavili

dnes 16:31 -

Nízkonákladové aerolínie pre šíriaci sa omikron variant nového koronavírusu od januára pozastavili niektoré letecké spojenia s Košicami. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa košického letiska Karolína Linhartová s tým, že vlani tam vybavili viac cestujúcich ako v prvom pandemickom roku 2020.

„Letecká spoločnosť Ryanair na január pozastavuje lety do Liverpoolu a na február aj lety do Varšavy, Viedne a Londýna. Letecká spoločnosť Wizzair pozastavuje do 7. marca 2022 lety do Doncaster-Sheffield,“ spresnila. Po odznení vlny omikronu v Európe letisko podľa nej predpokladá výrazný nárast počtu prepravených cestujúcich u všetkých leteckých spoločností lietajúcich z Košíc.

Očakáva, že koncom marca tohto roka obnoví svoju prevádzku z Košíc letecká spoločnosť LOT Poľské aerolínie do Varšavy a od polovice apríla aj letecká spoločnosť Eurowings do Düsseldorfu.

Čo sa týka minulého roka, košické letisko ho hodnotí pozitívnejšie ako rok 2020. Vlani vybavili 168.742 cestujúcich, čo je o 71.360 viac ako rok predtým. „Avšak stále sú to nízke čísla,“ povedala s tým, že pred pandémiou v roku 2019 vybavili 558.064 cestujúcich, čo bol druhý najlepší výsledok v histórii letiska.

Na pravidelných linkách v roku 2021 prepravili 124.454 ľudí. Najväčší počet prepravila letecká spoločnosť Ryanair na spojeniach z Košíc do šiestich destinácií - Praha, Viedeň, Londýn-Stansted, Liverpool, Dublin a Varšava-Modlin.

Charterové lety pripravené cestovnými kanceláriami využilo 42.061 ľudí. Letná sezóna odštartovala 23. júna a bola ukončená 2. októbra. „Cestovné kancelárie ponúkali sedem destinácií v šiestich krajinách. Najviac dovolenkárov sa vybralo do tureckej Antalye, na grécky Rodos a do bulharského Burgasu,“ spresnila Linhartová. Podľa jej slov boli všetky charterové lety z Košíc k moru v období do konca augusta vyťažené do rovnakej miery ako pred pandémiou.

Letisko odporúča, aby si cestujúci v súčasnej dobe vopred dôkladne skontrolovali všetky požadované doklady a opatrenia, ktoré sa vyžadujú v cieľovej destinácii. Pripomína, že naďalej platia pre všetky letecké spoločnosti všeobecne platné pravidlá nosenia respirátora počas celej doby letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov. Rovnaké pravidlá platia aj pre pohyb cestujúcich v priestoroch terminálu Letiska Košice.