Kuriéri doručili rekordné množstvo vianočných darčekov

Prebiehajúca pandémia koronavírusu, lockdown a zatvorené obchody, ale aj meniace sa nákupné zvyklosti ľudí spôsobili, že darčeky pre svojich blízkych pred sviatkami nakupovalo na internete rekordné množstvo ľudí. Spoločnosť DPD sa na sezónu pripravila v predstihu. Vďaka posilnenej kapacite a investíciám do prepravnej siete koncoročný nápor bez problémov zvládla.

Bratislava 17. januára (TASR/OTS) - Vianočná sezóna sa pre internetové obchody a kuriérov každý rok začína približne v polovici novembra. V posledných týždňoch pred Vianocami sa množstvo prepravených zásielok bežne zvýši aj o viac ako o polovicu v porovnaní so zvyškom roka. „Táto vianočná sezóna však prekonávala doterajšie rekordy. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa počet prepravených zásielok zvýšil v priemere o 12 %. V niektorých dňoch to bolo dokonca aj o viac ako 40 %,“ hovorí Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku. Situácia bola podobná v celej Európe. DPDgroup dokonca prekonala počas uplynulej sezóny rekord v počte prepravených zásielok za jeden deň v európskych krajinách. V pondelok 29. novembra doručila spoločnosť európskym zákazníkom rekordných 12,2 miliónov balíkov. Počas celej koncoročnej sezóny DPDgroup doručila konečným zákazníkom v Európe viac ako 350 miliónov zásielok.

Množstvo ľudí, ktorí nakupujú na internete sa postupne zvyšuje. Počas pandémie sa však tento rast ešte viac zrýchlil. Výhody online nakupovania objavili aj ľudia, ktorí s nim predtým nemali skúsenosti a mnohí ostali internetovým obchodom verní aj naďalej. Bezpečnostné opatrenia a zavreté obchody v predvianočnom čase spôsobili, že ľudia presunuli prakticky všetky svoje nákupy na internet. DPD napriek rekordným počtom doručila v termíne do Vianoc všetky zásielky, ktoré boli odovzdané do prepravnej siete na Slovensku do 20. decembra. Načas sa k adresátom dostala aj väčšina tých zásielok (92 %), ktoré boli odovzdané na prepravu po tomto termíne. „Na sezónu sa každoročne pripravujeme v podstate už od augusta. Aj v tomto náročnom období sa nám podarilo udržať vysoký štandard našich služieb na rovnakej úrovni ako po zvyšok roka. V roku 2021 sme výrazne investovali do zvýšenia kapacít našej prepravnej siete a zaviedli sme novinky, ktoré nám pomohli koncoročný nápor zvládnuť, ale prialo nám aj šťastie, za čo sme veľmi vďační, nezaznamenali sme väčšie výpadky kuriérov kvôli korone ,“ hovorí Peter Pavuk. Samotné doručovanie bolo bezpečnejšie vďaka minimalizovaniu kontaktu medzi adresátom a kuriérom. Na prebratie zásielky zákazníkom stačí nadiktovať štvormiestny PIN-kód, ktorý obdržia v notifikácii zásielky a za dobierku je možno platiť platobnou kartou bezkontaktne.

DPD nedávno otvorila nové priestory v Bratislave, ktoré sú vybavené plne automatickou triediacou linkou. Tá dokáže spracovať až 10 000 zásielok za hodinu. Vďaka moderným technológiám je tak cesta balíka od odosielateľa k adresátom omnoho rýchlejšia. DPD tiež zefektívnilo dopravu medzi Bratislavou a Žilinou. Medzi týmito dvoma mestami prepravuje balíky tzv. cestný vlak - extra dlhá jazdná súprava, ktorá dokáže dopravovať zásielky efektívne, a to s výrazne nižšou spotrebou, ako klasické nákladné ťahače s návesom. Vďaka pohonu na kvapalný zemný plyn LNG je jazdná súprava navyše šetrná k životnému prostrediu. „Dopyt po kuriérskych službách bude rásť aj naďalej. Je preto dôležité pokračovať v investíciách do kvality našej siete tak, aby sme dokázali prudko rastúci dopyt uspokojiť. A to pri udržaní vysokej kvality služieb, rýchlosti dopravy a samozrejme s maximálnym ohľadom na životné prostredie. Zákazníci, ktorí si vybrali našu spoločnosť očakávajú, že budeme aj naďalej prinášať inovácie, ktoré umožňujú rýchlu a efektívnu prepravu tovaru a zásielok. My sme za ich dôveru vďační a vnímame ju ako náš záväzok,“ dodáva Peter Pavuk.