Ukrajinský Naftogaz varuje pred spustením plynovodu Nord Stream 2

Štátny ukrajinský energetický koncern Naftogaz opäť varoval pred spustením prevádzky plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd 2), cez ktorý sa má transportovať ruský plyn priamo do Nemecka. Pre Ukrajinu je to otázka národnej bezpečnosti, uviedol šéf Naftogazu Jurij Vitrenk v rozhovore pre Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Poukázal na hromadenie ruských vojsk na hranici s Ukrajinou. Pokiaľ sa cez Ukrajinu prepravuje ruský plyn, je pre ruského prezidenta Vladimira Putina ťažšie začať vojnu, lebo by sa to dotklo dodávok plynu. "Som si istý, ak sa Nord Stream 2 dostane do prevádzky, potom už cez Ukrajinu nepotečie žiaden plyn do Európy."

Napätie v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou sa v poslednom čase výrazne zvýšilo. Západ kritizuje hromadenie ruských vojsk na hranici s Ukrajinou a obáva sa invázie.

Cez Nord Stream 2 sa má dopravovať plyn z Ruska priamo do Nemecka. Plynovod je dokončený, ale ešte sa nedostal do prevádzky, keďže ešte nezískal certifikáciu v Nemecku. Mnohí spojenci Nemecka sa obávajú, že plynovod zvýši jeho závislosť od ruského plynu.

Nemecký kancelár Olaf Scholz, naopak, zdôraznil, že rozhodovanie spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) o povolení pre Nord Stream 2 je nepolitické. Ide totiž o súkromný projekt.