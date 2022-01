ECB nesmie zvýšiť sadzby príliš skoro, inak zastaví zotavovanie

dnes 15:31 -

Európska centrálna banka (ECB) si musí dávať pozor, aby nezvýšila úrokové sadzby príliš skoro. To by mohlo poškodiť ekonomiku eurozóny, varovala v rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung členka Rady guvernérov Isabel Schnabelová.

Podľa prognóz ECB by tempo rastu spotrebiteľských cien malo v strednodobom horizonte klesnúť pod jej dvojpercentný inflačný cieľ. "To je dôvod, prečo by sme nemali zvyšovať úrokové sadzby predčasne, keďže by to mohlo zastaviť zotavovanie ekonomiky," uviedla Schnabelová. Uistila však, že ECB bude konať "rýchlo a rozhodne", ak jej experti dospejú k záveru, že inflácia sa ustáli nad dvoma percentami.

Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa konci minulého roka zrýchlilo na rekordných 5 %. Schnabelová priznala, že to je viac, než pôvodne očakávali experti ECB.

ECB podľa nej rozumie obavám občanov, keďže mzdy upravené o infláciu rovnako ako úrokové príjmy klesli. "Berieme to veľmi vážne."

Na príklade nemeckej inflácie však upozornila, že nárast cien nie je taký alarmujúci, ako na prvý pohľad vyzerá. "Ak porovnáme dnešné ceny z cenami spred dvoch rokov, vidíme, že priemerná ročná inflácia v Nemecku dosiahla v decembri len 2,5 %, keďže ceny v prvom roku pandémie v skutočnosti klesli," uviedla Schnabelová. Nemecké spotrebiteľské ceny v decembri medziročne stúpli o 5,3 %.