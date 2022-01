LG vstupuje na burzu. Dopyt investorov je obrovský. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Rozdielny vývoj akcií

Snaha Americkej centrálnej banky bojovať tvrdšie s infláciou vyústila tento týždeň do viacerých vyhlásení členov výboru, ktoré vystrašili technologické akcie. Rada guvernérov povedala, že by zvyšovanie sadzieb v USA mohlo prísť už v marci a mnohí členovia prehodnocujú svoj názor na rast sadzieb smerom k viacerým zvýšeniam v tomto roku. Práve technologické akcie sú najcitlivejšie na rast sadzieb, čo sa prejavilo štvrtkovým poklesom technologického indexu Nasdaq 100 na najnižšie úrovne od októbra minulého roka. Z európskych akcií klesal práve technologický sektor spolu s americkým. Pre zvyšné európske akcie však ostáva výhľad zatiaľ naďalej dobrý a priemerný odhad analytikov na výnosnosť v roku 2022 je na úrovni 5 %.



Vývoj cien európskych akcií (Eurostoxx 600) a najnižšie a najvyššie odhady pre rok 2022



O LG je na burze enormný záujem

Počiatočná verejná ponuka (IPO) juhokórejského výrobcu batérií LG Energy Solution (LGES) v hodnote 10,7 mld. USD dostala od medzinárodných inštitucionálnych investorov ponuky na nákup až v hodnote približne 80 mld. USD. Dopyt tak výrazne prevyšuje ponuku. Ide o najväčšiu verejnú ponuku realizovanú v Južnej Kórei a v kontexte minulého roka by sa tento úpis akcií radil na druhé miesto po výrobcovi vozidiel Rivian, ktorý na burzu vstupoval v novembri 2021. Pri 80 mld. USD je dopyt asi 13-krát vyšší ako 6 mld. USD ponúkaných akcií uvedeným inštitúciám. LGES je 100-percentná dcérska spoločnosť pre výrobu batérií spoločnosti LG Chem Ltd. a okrem iného dodáva batérie pre elektrické vozidlá spoločnostiam ako Tesla Inc. a General Motors Co. IPO by mohlo zvýšiť hodnotu spoločnosti až na 70,2 bilióna wonov (58,8 mld. USD), čo by z nej urobilo tretiu najväčšiu kótovanú spoločnosť v Južnej Kórei po Samsung Electronics a SK Hynix.



V kontexte minulého roka by sa tento úpis akcií na burzu radil na druhé miesto s objemom 107 mld. USD

Inflácia, rozhodovanie o sadzbách a sviatok v USA

Nový týždeň prinesie viacero zaujímavých výsledkov. Z nedele na pondelok uvidíme dáta rastu HDP čínskej ekonomiky. V pondelok je v USA sviatok – Deň Martina Luthera Kinga – burzy v USA budú zatvorené. Z Európy zverejnia dáta decembrovej inflácie, ktorá sa očakáva na 5,0 %. V stredu bude Čína rozhodovať o základne úrokovej sadzbe. Tú minulý mesiac prekvapivo znížila z 3,85 % na 3,8 %. Ďalšie znižovanie by podporilo hospodársku aktivitu. Išlo by ale o signál, že Čína ide v menovej politike opačným smerom ako USA.