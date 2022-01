Investori platia milióny za virtuálne pozemky 

Zdroj: CNBC

Trh s nehnuteľnosťami prudko rastie, ale pandémia Covid vytvára ďalší, doteraz málo známy ošiaľ. Niektorí investori skutočne platia milióny za pozemky, ale nie za tie fyzické. Pozemok sa skôr nachádza on-line, v súbore virtuálnych svetov, ktoré technici nazvali metaverse. Ceny pozemkov vzrástli za posledných pár mesiacov až o 500 %, odvtedy, čo Facebook oznámil, že ide naplno do virtuálnej reality a dokonca zmenil názov spoločnosti na Meta Platforms.



„Metaverse je ďalšou iteráciou sociálnych médií,“ povedal Andrew Kiguel, generálny riaditeľ spoločnosti Tokens.com so sídlom v Toronte, ktorá investuje do metaverse nehnuteľností a digitálnych aktív spojených s nezameniteľnými tokenmi. „Ceny sa za posledných pár mesiacov zvýšili o 400 % až 500 %,“ povedal Kiguel.



V týchto virtuálnych svetoch skutoční ľudia interagujú ako kreslené postavičky v podobe avatarov, podobne ako vo videohre pre viacerých hráčov v reálnom čase. Dnes môžu ľudia pristupovať k týmto svetom cez normálnu obrazovku počítača, ale Meta a ďalšie spoločnosti majú dlhodobú víziu budovania 360-stupňových pohlcujúcich svetov, ku ktorým budú mať ľudia prístup prostredníctvom okuliarov pre virtuálnu realitu.



Nedávna správa od správcu kryptoaktív Grayscale odhaduje, že digitálny svet môže v blízkej budúcnosti prerásť do obchodu s hodnotou 1 bilión dolárov.



Významní umelci, vrátane Justina Biebera, Ariany Grande a DJ Marshmella, tu vystupujú ako v podobe svojich vlastných avatarov. Paris Hilton usporiadala ako DJ-ka silvestrovskú párty na svojom vlastnom virtuálnom ostrove.







Ďalším horúcim metaverse svetom je Sandbox, kde spoločnosť pre rozvoj virtuálnych nehnuteľností Republic Realm minula rekordných 4,3 milióna dolárov za niekoľko virtuálnych pozemkov. Spoločnosť minulý rok predala 100 virtuálnych súkromných ostrovov za 15 000 dolárov za každý. Dnes sa predávajú za približne 300 000 dolárov za kus, čo je zhodou okolností rovnaká ako priemerná cena domu v Amerike.



Rovnako ako nehnuteľnosť v skutočnom svete, Kiguel hovorí, že aj v metaverse platí, že najdôležitejšia je lokalita. „Sú oblasti, kde sa ľudia zhromažďujú, keď prvýkrát vstúpia do metaverse. Tieto oblasti by boli určite oveľa cennejšie ako oblasti, v ktorých sa nič nedeje,” povedal Kiguel. „Je to podobné ako stolová hra Monopoly. Práve sme kúpili Boardwalk a jeho okolie,“ povedal Kiguel. „Oblasti, kde sa ľudia zhromažďujú, sú oveľa cennejšie pre inzerentov a maloobchodníkov, ktorí hľadajú spôsoby, ako sa tam dostať a získať prístup k tejto demografickej skupine.“



Kúpa virtuálneho pozemku je celkom jednoduchá, buď priamo z platformy, alebo prostredníctvom vývojára. Investori stavajú na svojom pozemku a robia ho interaktívnym. Môžete ho vyzdobiť, môžete ho zmeniť, je to kód. Odborníci ale varujú, že investovanie do digitálnych nehnuteľností je riskantné podnikanie pri ktorom musíte byť pripravení, že o svoj kapitál prídete. Je to veľmi špekulatívne. Je to tiež založené na blockchaine, ako kryptomeny, ktoré sú veľmi volatilné. Ale môže to znamenať aj možnosť výnosov. Ale ako hovorí Mark Stapp, profesor a riaditeľ pre teóriu a prax nehnuteľností na Arizona State University, „nedal by som do toho peniaze, o ktoré by mi išlo. Určite nie. Ak to bude takto ďalej pokračovať, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude bublina. Kupujete niečo, čo nie je spojené s realitou.“