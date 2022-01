Vranovskí poslanci schválili prenájom priemyselnej haly spoločnosti Agora Solar

dnes 17:01 -

Výrobcovi fotovoltických panelov, košickej spoločnosti Agora Solar schválili vo štvrtok prenájom priemyselnej haly vranovskí mestskí poslanci. Mesto ju postavilo v roku 2020 vo svojom priemyselnom parku Ferovo z dotácie získanej v rámci akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy. Spomenutá spoločnosť, ktorá sa do opakovanej obchodnej verejnej súťaže na prenájom prihlásila ako jediný uchádzač, tam plánuje vytvoriť 50 pracovných miest.

"Hľadali sme vhodnú lokalitu v Európe, prihliadajúc na náklady na ľudské zdroje. Mali sme vytypované tri lokality - Vranov nad Topľou, Brno a jednu lokalitu v Nemecku. Podarilo sa mi presvedčiť akcionárov, že to bude najlepšia lokalita. Začneme s jednozmennou prevádzkou, v druhej polovici roka 2023 máme naplánovanú dvojzmennú prevádzku na päť dní v týždni a následne budeme plynule prechádzať na štvorzmennú prevádzku. Budeme vyrábať koncový produkt, ktorý predpokladáme, že bude v značnej miere expedovaný do západnej Európy," uviedol predseda predstavenstva Agora Solar Marek Šeba.

Ako povedal, celková plánovaná investícia je 3,5 milióna eur, z toho do 2,5 milióna pôjde do technológie a milión eur je do výstavby skladovej haly, ktorú je potrebné postaviť. S výrobou plánujú začať v novembri.

Samospráva by mala za prenájom mestskej priemyselnej haly ročne získavať 43.000 eur. Ďalších približne 470 eur ročne bude spoločnosť platiť za priľahlý pozemok, na ktorom na vlastné náklady spoločnosť postaví spomenutú skladovú halu. Výnimkou je prvá polovica roka 2022, keď firma podľa zmluvy za prenajatý celok zaplatí symbolické nájomné vo výške jedného eura, a to od doby jej uzavretia do konca augusta. Celková zazmluvnená doba nájmu je desať rokov s možnosťou predĺženia zmluvy na ďalších desať.

"Je obdobie pandémie, veľkej neistoty, viacerí investori váhajú. Preto oceňujeme, že máme spoločnosť, ktorá už v Nemecku takúto výrobu realizuje. Roky sa pohybujú v tejto problematike. Verím, že tento zámer bude úspešný. Podstatné pre naše mesto je, že ide o prevádzku, ktorá nezaťaží životné prostredie. Toto bola naša priorita," povedal primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Samospráva na projekt výstavby mestskej priemyselnej haly získala dotáciu vo výške 0,5 milióna eur v rámci akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy, stavbu spolufinancovala 160.000 eurami z vlastných zdrojov. Mestská hala je druhou výrobnou stavbou vo Ferove. V roku 2020 tam skolaudovali budovu spoločnosti Ematech, ktorá sa zaoberá predajom a servisom poľnohospodárskej techniky. V rovnakom roku tiež mesto podpísalo zmluvu so spoločnosťou Erneo, ktorá má v priemyselnom parku na vlastné náklady vybudovať ďalšie výrobné haly. Hotové majú byť do konca roka 2022, investor ich bude následne sám ponúkať ďalším súkromným subjektom.