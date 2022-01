Kim Kardashianovú zažalovali investori za údajný kryptopodvod

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 16:51 -

Skupinová žaloba podaná minulý piatok na kalifornskom okresnom súde obviňuje EthereumMax a jeho propagátorov z radov celebrít zo spolupráce na umelom navyšovaní ceny tokenu prostredníctvom „nepravdivých alebo zavádzajúcich vyhlásení“ v príspevkoch na sociálnych sieťach.



Kardashian spôsobila minulý rok rozruch, keď na Instagrame zverejnila príspevok propagujúci token EthereumMax. “Zaoberáte sa kryptomenami?” napísala Kardashian. “Toto nie je finančné poradenstvo, ale zdieľanie toho, čo mi moji priatelia práve povedali o tokene Ethereum Max!”



Kardashian zahrnula do správy hashtag #ad, čo naznačuje, že bola platená za jej propagáciu. Nie je jasné, koľko za to dostala zaplatené, aj keď odhady za sponzorovaný príspevok na Instagrame sa hýbu v rozmedzí 500 000 až 1 milión dolárov.



Aj Floyd Mayweather podporil token vo svojom boxerskom zápase s hviezdou YouTube Loganom Paulom. EthereumMax bol akceptovaný ako platba za vstupenky na podujatie, čo je krok, ktorý podľa žaloby výrazne zvýšil objem obchodovania. Mayweather propagoval EthereumMax aj na veľkej bitcoinovej konferencii v Miami, kde ho aj vypískaný. Ani Mayweather nezverejnil, koľko zinkasoval za propagáciu tokenu, uvádza sa v žalobe.







Žaloba tvrdí, že žalobca Ryan Huegerich, obyvateľ New Yorku, a ďalší investori, ktorí si kúpili tokeny EthereumMax medzi 14. májom a 17. júnom 2021, utrpeli straty v dôsledku správania sa celebrít.



EthereumMax stratil od začiatku júna približne 97 % svojej hodnoty, čo viedlo niektorých investorov k tomu, aby ho označili za schému „pump and dump“, kde sa podvodníci pokúšajú zvýšiť cenu aktíva prostredníctvom nepravdivých alebo zavádzajúcich vyhlásení.



EthereumMax „nemá nič spoločné“ s etherom, druhou najväčšou kryptomenou, uvádza sa v žalobe a dodáva, že názov sa javí ako snaha zavádzať investorov, aby verili, že token je súčasťou siete Ethereum.



Hovorca projektu EthereumMax spochybnil obvinenia, že ide o podvod, a uviedol, že žaloba bola „prešpikovaná dezinformáciami“.

„Tento projekt sa hrdí tým, že je jedným z najtransparentnejších a najkomunikatívnejších projektov v priestore kryptomien,“ uviedol hovorca. „Popierame obvinenia a tešíme sa, že pravda vyjde najavo.”



Nie je to prvýkrát, čo sa celebrity ocitli v nepríjemnej situácii kvôli podpore kryptomien. V roku 2018 bol Mayweather obvinený americkou komisiou pre cenné papiere a burzy z vytlačenia ceny pri počiatočnej ponuky mincí, čo je kontroverzná krypto crowdfundingová metóda. Mayweather zaplatil viac ako 600 000 dolárov v dohode s SEC bez toho, aby priznal alebo poprel zistenia regulátora.



V septembri 2021 Charles Randell, predseda úradu pre finančné správanie Spojeného kráľovstva, vo svojom prejave varoval pred podobnými krypto podvodmi. Podľa neho, aj keď nemôže povedať, či bol EthereumMax konkrétne podvod, „ovplyvňovatelia sociálnych médií sú bežne platení podvodníkmi, aby im pomohli zvýšiť cenu nových tokenov na pozadí čistých špekulácií.“