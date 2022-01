Prečo stále tankujeme drahšie: Ceny pohonných hmôt neradi klesajú

Zdroj: the conversation

Ceny pohonných hmôt majú silný vzťah k cene ropy, ale vždy existovala asymetria v spôsobe uplatňovania cenových zmien. Zatiaľ čo zvýšenie cien ropy sa prenesie na spotrebiteľa do jedného mesiaca, zníženie nákladov zvyčajne trvá o niečo dlhšie, kým sa premietne do cien na čerpacích staniciach. A hoci sa priemerná cena na pumpách pomaly posúva smerom dole, pokles nebol tak veľký, ako sa očakávalo, vzhľadom na veľkoobchodné ceny. Na základe toho by sa teda zdalo, že majitelia čerpacích staníc využívajú spotrebiteľa.



Cena, ktorá sa platí za benzín na pumpe, je tvorená množstvom faktorov. Najväčšiu časť tvorí spotrebná daň, potom nasledujú výrobné náklady na samotný benzín, ktoré zahŕňajú náklady na surovú zložku (ropu) a jej rafináciu. Na nákup benzínu sa vzťahuje daň vo forme DPH (20 %). Všetky tieto sú zahrnuté v cene benzínu predajcom. Zisk sa tradične pohybuje okolo 5 % z celkovej ceny. Napokon, náklady na doručenie a distribúciu tvoria len niečo málo pod 2 % z celkových nákladov.







Ak by cena benzínu bola jediným faktorom pri určovaní jeho ceny, potom by ceny na čerpacích staniciach kopírovali veľkoobchodnú cenu, ale do tohto biznisu je zahrnutého toho viac.



Čo nie je zahrnuté v rozpise nákladov na benzín, sú náklady na prevádzku čerpacej stanice vrátane miezd pre zamestnancov, nákladov na elektrinu, nákladov na nehnuteľnosti. Všetky tieto nedávno vzrástli. Nárast nákladov na prevádzku čerpacej stanice prehĺbil aj pokles spotreby. Odhady ukazujú, že motorové vozidlá najazdili celkovo o 16 % menej ako pred pandémiou. Bez ohľadu na presné čísla je jasné, že menej najazdených kilometrov znamená aj menej minutého paliva.







Netreba však zabúdať aj na menšie faktory. Dodanie benzínu motoristovi platiacemu kartou môže znamenať, že čerpacia stanica môže prísť aj o peniaze z transakcie v dôsledku poplatkov za kartu. V dôsledku toho väčšina zisku na čerpacej stanici nepochádza z pohonných hmôt, ale z priľahlého obchodu, kde môže maloobchodná prevádzka generovať slušný zisk. Celková ziskovosť maloobchodnej čerpacej stanice závisí viac od obchodu ako od benzínu a nafty. Ceny pohonných hmôt by teda mohli zostať vyššie, aby sa nimi kompenzoval klesajúci príjem z obchodu.



V dôsledku toho, s menšou návštevnosťou predaní na čerpacích staniciach, ale s určitými fixnými (a možno rastúcimi) nákladmi, ako je elektrina a mzdy, by mohli byť maloobchodníci nútení upraviť ceny pohonných hmôt, aby si zabezpečili celkový zisk.



Takže zjavný rozdiel medzi cenou veľkoobchodnou a cenou na čerpacích staniciach môže byť odpoveďou na otázku motoristov, prečo stále tankujú draho, keď cena ropy šla dole. Alebo prečo tankujú drahšie ako za rohom kúsok za hranicami. V rámci cenovej konkurencie môžu byť budúce zmeny cien viac ovplyvnené ziskovými maržami.







o budúcna by problémy týkajúce ziskovosti čerpacích staníc mohlo znásobiť aj stále rastúce množstvo elektrických vozidiel (EV). Koniec koncov, ak sa doma alebo v práci „nabijete“, prečo by ste sa museli zastavovať v malom špecializovanom obchode. Môžete sa tiež zastaviť v tradičnom obchode s potravinami alebo v menšom supermarkete, ktorý bude mať širší sortiment. Tí vodiči, ktorí v najbližších rokoch neprejdú na elektrické vozidlá, zaznamenajú zmeny v cene benzínu, pretože budú musieť znášať rastúce bremeno súčasného obchodného modelu čerpacích staníc starého typu.