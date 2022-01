Drahšie hypotéky: Slováci by mali začať predlžovať fixácie, radia odborníci

Zdroj: Sophistic Pro finance

dnes 16:04

Z jedného či troch pokojne aj na desať rokov. Takéto predĺženie fixácií na hypotekárnych úveroch by mali začať požadovať klienti vo svojich bankách. „V nadchádzajúcom období totiž môže dôjsť k zvýšeniu kľúčových sadzieb, čo sa u klientov prejaví navýšením celkovej splátky,“ vraví Radoslav Valko, generálny riaditeľ a väčšinový akcionár poradenskej spoločnosti SOPHISTIC Pro finance s tým, že sa o to postará Európska centrálna banka (ECB).



Tá síce avizovala, že kľúčové sadzby zatiaľ ponechá na súčasnej úrovni, k zmene však podľa odborníkov najneskôr v budúcom roku dôjde. „K zvýšeniu kľúčových sadzieb prednedávnom pristúpil aj Fed. Keďže verejnosť tento krok americkej centrálnej banky nečakala, nepripravila sa naň, a tak si dnes väčšina Američanov mení fixácie už s platnými vyššími úrokovými sadzbami. Aby sa podobná situácia neopakovala aj u nás, Slováci by s predĺžením fixácií nemali zbytočne dlho vyčkávať. Predídu tak zbytočne vyšším splátkam,“ hovorí Radoslav Valko.



V súčasnosti je kľúčová úroková sadzba ECB na nule, depozitná sadzba na –0,50 percenta a sadzba jednodňových refinančných operácií na 0,25 percenta. Kým na Slovensku sa úroková sadzba pri trojročnej fixácií aktuálne hýbe okolo jedného percenta, po zvýšení kľúčových sadzieb ECB to môže byť pokojne aj 3 percentá (ako sú aj v Českej republike). Takéto zvýšenie by Slovákom zdraželo hypotéky aj o desiatky až stovky eur – v závislosti od výšky úveru.

Ako tento fakt zmení situáciu na našom hypotekárnom trhu je otázne. Podľa regionálneho riaditeľa SOPHISTIC Pro finance Rudolfa Jagnešáka totiž hypotekárny trh zachvátila zlatá horúčka. Inými slovami: z nehnuteľností sa vďaka extrémne nízkym úrokovým sadzbám stal v minulom roku prostriedok na masívne a rýchle zarobenie peňazí, pričom túto situáciu chcela využiť značná časť obyvateľstva, ako aj banky.



„Banky sa ale začali správať absolútne nelogicky. Novým klientom ponúkali lepšie podmienky ako starým, ktorí tak odchádzajú ku konkurencii. V praxi to teda vyzerá tak, že kým banky vynakladajú množstvo peňazí a námahy na získanie nových objemov, zároveň im veľký objem úverov v podobe starých klientov odchádza. Ide o jav, ktorý som počas svojej profesijnej kariéry nezažil a ktorý nemá so zdravým rozumom nič spoločné.“



Mimoriadne alarmujúcim sa pri boji o klienta stal aj fakt, že dnes sa za jediné meradlo výhodnosti hypotéky stala výška úroku. A hoci to rozhodne nie je správne, je to len dôsledok silného boja bánk o trhový podiel.



Podľa oblastnej riaditeľky SOPHISTIC Pro finance Silvie Hanuliakovej si pri hypotekárnom úvere treba dať veľký pozor na pravidelné splácanie k dátumu splátky, ako aj prípadný odklad splátok: „Hoci banky počas pandémie umožnili klientom odložiť splácanie pôžičky, môže to pre nich neskôr znamenať problém. Takýto klientov totiž vieme riešiť až po určitom čase, pričom aj tak musia doplatiť úrok za obdobie, kedy mali odklad splátok.“



Ľuida by si tiež mali dať pozor na prístup bánk k posudzovaniu hypoték. Každá banka berie iný príjem klientov. Kým jedna požaduje ročný príjem, ďalšia 6-mesačný či dokonca len 3-mesačný, aj preto je dobré zvážiť, kde o hypotéku klient žiada, aby nedošlo k jej zbytočnému zamietnutiu.