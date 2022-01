Spotreba elektriny v USA vzrastie, podiel uhlia/plynu na jej výrobe bude klesať

dnes 12:16 -

Spotreba elektrickej energie v USA by mala tento rok zaznamenať mierny rast a v raste by mala pokračovať aj v roku 2023. Uviedol to v najnovšom odhade Americký úrad pre energetické informácie (EIA). Ako dôvod uviedol postupné zotavovanie ekonomiky z útlmu v roku 2020, ktorý nasledoval po nástupe pandémie nového koronavírusu a v dôsledku ktorého klesla spotreba elektrickej energie v USA v danom roku na 8-ročné minimum.

Ako uviedol EIA vo svojom najnovšom Krátkodobom energetickom výhľade, tento rok by mal dopyt po elektrickej energii v Spojených štátoch dosiahnuť 3956 miliárd kilowatthodín (kWh). V roku 2021 predstavovala spotreba 3932 miliárd kWh. S ďalším rastom počíta EIA aj v roku 2023, v ktorom by sa spotreba mala zvýšiť na 4010 miliárd kWh. Ak sa prognóza vyplní, bude to znamenať nový rekord.

Na porovnanie, v roku 2020, keď nastúpila pandémia nového koronavírusu, predstavoval dopyt po elektrickej energii 3856 miliárd kWh, čo je najnižšia spotreba od roku 2012. Naopak, historické maximum predstavoval rok 2018, v ktorom spotreba elektriny dosiahla 4003 miliárd kWh.

V tomto roku by dopyt mali ťahať najmä firmy, pri ktorých EIA očakáva zvýšenie spotreby. Naopak, v prípade domácností sa spotreba mierne zníži, keďže úrad predpokladá postupný návrat zamestnancov na pracoviská. Práve rok 2021 bol v prípade spotreby elektrickej energie v domácnostiach rekordný, keď spotreba predstavovala 1483 miliárd kWh.

Podiel plynu na produkcii elektrickej energie by mal podľa odhadov EIA tento rok v USA klesnúť. V roku 2021 dosiahol 37 %, tento rok by to malo byť zhruba 35 %. S ďalším poklesom počíta aj v budúcom roku, v ktorom by sa plyn na produkcii elektriny mal podieľať 34 %.

Čo sa týka uhlia, jeho podiel na produkcii elektrickej energie by mal tiež pomaly klesať. V minulom roku sa uhlie na produkcii elektriny podieľalo 23 %, tento aj budúci rok by to malo byť 22 %.

Jadrová energia by si mala svoj podiel na výrobe elektriny udržať. V roku 2021 sa na produkcii elektrickej energie podieľala zhruba 20 % a tento podiel by sa nemal meniť ani tento, ani budúci rok.

Naopak, obnoviteľné zdroje by sa mali na výrobe elektriny v USA podieľať stále väčšou mierou. Zatiaľ čo vlani tvorili 20 % na celkovej produkcii, tento rok by ich podiel mal vzrásť na 23 % a v roku 2023 na 24 %.