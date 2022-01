Vláda stanovila ciele SR v rámci európskeho sociálneho akčného plánu

dnes 11:46 -

Vláda na svojom stredajšom rokovaní stanovila ciele Slovenska nadväzujúce na akčný plán Európskeho piliera sociálnych práv z mája minulého roka. Slovenským cieľom je do roku 2030 zvýšiť mieru zamestnanosti vo veku od 20 do 64 rokov na 76,5 %, zvyšovať mieru odborného vzdelávania u dospelých a podporovať sociálne začleňovanie najmä prostredníctvom znižovania chudoby. Do roku 2030 by sa mal znížiť počet Slovákov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením o 70.000.

Európska únia (EÚ) chce prostredníctvom akčného plánu dosiahnuť do roka 2030 tri ciele - zvýšenie zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20 - 64 rokov aspoň na 78 %, zvýšiť každoročnú účasť na odbornej príprave aspoň na 60 % všetkých dospelých a znížiť počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením aspoň o 15 miliónov, z toho aspoň o päť miliónov detí.

Slovenským cieľom je pri prvom bode zvýšiť zamestnanosť danej vekovej skupiny na 76,5 %. Vláda to chce dosiahnuť zvýšením zamestnanosti mladých ľudí, starších pracovníkov, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou a osôb so zdravotným postihnutím. Pri druhom cieli si Slovensko stanovilo zvýšenie miery vzdelávania tým, že na odbornej príprave by sa malo každoročne zúčastňovať aspoň 50 % dospelých.

Do roku 2030 by tiež malo byť na Slovensku o 70.000 menej takých ľudí, ktorí sú ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením.