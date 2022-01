Je základný garantovaný príjem potrebný? A je aj spravodlivý?

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 1:11 -

Medzi technické dôvody patrí zlyhanie podmienených dotácií (minimálny príjem z vkladu, ako je minimálna mzda, minimálny životne dôležitý príjem. Finančné štúdie sú čoraz bohatšie na údaje a varianty. Dobré výsledky mnohých pilotných plánov realizovaných v rôznych častiach sveta za posledných niekoľko rokov, ako aj projektov čakajúcich na realizáciu v bezprostrednej budúcnosti.



Za sociálnymi dôvodmi treba vidieť zhoršenie životných podmienok veľkej časti populácie, najmä po vypuknutí hospodárskej krízy v roku 2008. Od roku 2020 túto situáciu zhoršuje pandémia Covid-19. Potom je to záujem rôznych skupín (umelci, LGTBI, feministky, duševné zdravie ...), pre ktoré je základný garantovaný príjem riešením ich špecifických problémov.



Spojenie už uvedených sociálnych a technických dôvodov viedlo k rôznym návrhom, ako sú európska občianska iniciatíva za základný garantovaný príjem, zbieranie podpisov ľudovej legislatívnej iniciatívy za základný garantovaný príjem v Baskicku či pilotný plán vlády katalánskej generality, aby v sa nasledujúcich rokoch uplatnil základný garantovaný príjem.



Argumenty za a proti

Medzi najčastejšie argumenty proti návrhu základného garantovaného príjmu patrí, že by nebol dôvod pracovať za mzdu, alebo, že nie je možné takýto projekt financovať (variant tejto kritiky je, že je to veľmi drahé). Prvá kritika bola opakovane zodpovedaná teoreticky a zbieraním údajov z mnohých pilotných projektov. Na druhú kritiku prinajmenšom desať rokov ľahko nájdu odpoveď rôzne realizované projekty financovania.







Argumenty na obranu základného garantovaného príjmu môžu pochádzať z ideologicky značne vzdialenej akademickej a politickej sféry. Preto je potrebné poukázať na body, v ktorých sa ich návrhy líšia:

financovanie základného garantovaného príjmu,

dodatočné opatrenia hospodárskej politiky,

neutralita štátu.

Prvé dva body spolu úzko súvisia. Financovanie má tiež určiť, ktorá časť populácie získa a ktorá stratí zavedením základného garantovaného príjmu.

Ľavicové návrhy v prospech základného garantovaného príjmu obhajujú zlučiteľnosť základného príjmu s udržaním a rozširovaním verejného zdravotníctva a školstva a sociálneho štátu vôbec. Taktiež, že financovanie základného garantovaného príjmu cez daňovú reformu znamená prerozdelenie bohatstva od najvyšších príjmov k zvyšku obyvateľstva.



Pravica navrhuje úplne iné prerozdelenie. Návrhy zahŕňajú nahradenie sociálneho štátu základným garantovaným príjmom. Charles Murray, skúsený americký ekonóm, ktorý obhajuje základný garantovaný príjem desaťročia na stránkach The Wall Street Journal, má v tomto bode obzvlášť jasno. Jedna z jeho kníh sa volá V našich rukách: Plán na nahradenie sociálneho štátu.



Neutralita štátu

Dôležitý je najmä tretí bod nezhody, spôsob chápania neutrality štátu. Pre pravicu neutralita znamená, že štát by nemal zasahovať do rokovaní a sporov rôznych aktérov a sociálnych sektorov. Pokiaľ ide o ľavicu, štát musí aktívne zasiahnuť, aby zabránil veľkým súkromným mocnostiam, ako sú nadnárodné spoločnosti, vnútiť štátom svoju súkromnú vôľu. Základný garantovaný príjem by bol formou štátneho zásahu, ktorý by všetkým občanom umožnil zaručenú materiálnu existenciu a aby boli menej zraniteľní voči asymetrickým podmienkam veľmi dôležitého trhu, trhu práce.



Asymetrické vzťahy

Pracovný vzťah je inštitucionálne asymetrický, hoci zmluvy medzi nadnárodnou alebo veľkou spoločnosťou a akýmkoľvek pracovníkom považujú obe strany za rovnocenné.



Ľavica v prospech základného príjmu sa bráni, že jeho aplikáciou by sa zlepšilo postavenie najzraniteľnejšej časti, pracovnej sily, ktorá by mala príjem nad alebo aspoň rovný hranici chudoby, o ktorý by sa mohla oprieť. Pravica navrhuje malé sumy základného príjmu, pretože obhajuje, že by to nemalo spôsobiť zvýšenie vyjednávacej sily pracovníkov.



Návrh základného garantovaného príjmu zahŕňa okrem už spomínaných aj ďalšie aspekty, ako napríklad tie, ktoré odkazujú na filozoficko-politický základ návrhu, ktoré sa pokúšajú odpovedať na otázku, či je základný garantovaný príjem spravodlivý. Od odlišných politických filozofií, od akademických liberálnych variantov teórií spravodlivosti až po republikánske základy, sa v posledných desaťročiach vyvinuli rôzne obrany spravodlivosti základného príjmu.