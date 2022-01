Aktivisti z S-O-S odmietajú podporu jadra a plynu ako udržateľných zdrojov

dnes 13:46 -

Skupina členov Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S) nesúhlasí so zaradením zemného plynu a jadra do kategórie udržateľných či zelených energetických zdrojov v rámci pripravovanej taxonómie EÚ. Navrhli preto, aby vláda k tomuto zámeru Európskej komisie (EK) zaujala, ak už nie odmietavý, tak aspoň neutrálny postoj. V utorok o tom informoval zástupca S-O-S Mikuláš Huba. Premiér Eduard Heger (OĽANO) však začiatkom januára tento návrh EK privítal.

Jadro a zemný plyn podľa S-O-S nie sú celkom evidentne dlhodobo udržateľné a ich akceptácia by protirečila filozofii Európskej zelenej dohody a balíku Fit for 55. "Navyše, ich prípadná podpora by odčerpala vzácne zdroje potrebné na transformáciu energetickej politiky a praxe do skutočne udržateľnej podoby," uviedol Huba. Toto stanovisko podporuje podľa S-O-S spomedzi mimovládnych subjektov na Slovensku aj Klimatická koalícia, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy CEPTA a organizácie Priatelia Zeme–CEPA a Priatelia Zeme-SPZ.

Premiér Heger však už po zverejnení návrhu EK vyhlásil, že pre Slovensko je kľúčové, aby jadro nezostalo v investičnej nevýhode. Komisia podľa jeho slov "uznala, že na naplnenie cieľa, ktorým je klimatická neutralita, je potrebné prihliadnuť na energetický mix jednotlivých členských štátov, keďže tie majú rôzne štartovacie pozície".

Slovensko podporuje celoeurópsky cieľ dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050. "Bez jadrovej energie to však nepôjde. Je stabilná (na rozdiel od väčšiny obnoviteľných zdrojov) a nízkoemisná, a preto je dôležitá pri prechode na zelenú ekonomiku," uviedol vtedy Úrad vlády SR.