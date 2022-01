Čína nariadila pozastavenie niektorých letov z USA pre pandémiu

dnes 13:31 -

Čínsky regulačný úrad pre letectvo nariadil v uplynulých týždňoch zrušenie viac ako 60 pravidelných letov zo Spojených štátov po tom, čo mnohí cestujúci mali po prílete do Číny pozitívny test na ochorenie COVID-19.

Úrad pre civilné letectvo CAAC nariadil zrušiť 22 plánovaných letov amerických leteckých spoločností Delta Air Lines, United Airlines a American Airlines do Šanghaja.

Delta uviedla, že zrušila lety z Detroitu do Šanghaja už minulý piatok (7. 1.), a tiež lety 14. januára pre nové pravidlá v Číne. Tie vyžadujú, aby "všetci dopravcovia", ktorých pasažieri boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, zrušili prichádzajúce lety do Číny.

CAAC v utorok oznámil, že od budúceho týždňa ruší ďalšie lety Delta z Detroitu aj zo Seattlu do Šanghaja.

Čínsky regulačný úrad zrušil tiež 42 letov čínskych dopravcov do USA po pozitívnych testoch. Väčšinu z nich prevádzkujú tri najväčšie čínske letecké spoločnosti.

Spojené štáty čelia prudkému nárastu infikovaných ľudí pre šírenie vysoko nákazlivého variantu omikron. V pondelok (10. 1.) tam hospitalizovali 132.646 osôb, čím bol prekonaný doterajší rekord 132.051 hospitalizovaných v januári 2021. Sedemdňový priemer nových prípadov sa medzitým zdvojnásobil na 704.000.

United Airlinies v utorok potvrdili, že boli tiež nútené zrušiť lety zo San Francisca do Šanghaja naplánované na 15., 19., 22. a 26. januára. Dopravca so sídlom v Chicagu lieta zo San Francisca do Šanghaja štyrikrát týždenne.

Americké ministerstvo dopravy (USDOT) sa od začiatku pandémie dostalo do sporu s Čínou pre letecké služby.

Vlani v auguste USDOT obmedzil štyri lety čínskych dopravcov na 40 % kapacity cestujúcich na štyri týždne po tom, čo Peking zaviedol rovnaké limity na štyri lety United Airlines. Tvrdil pritom, že údajne až päť pasažierov, ktorí cestovali zo San Francisca do Šanghaja, malo 21. júla pozitívny test na COVID-19.

USDOT v auguste vytkol Pekingu, že kladie "neprimeranú vinu na dopravcov, pokiaľ ide o cestujúcich, ktorí sú po príchode do Číny pozitívne testovaní na COVID-19". Podľa amerického ministerstva dopravcovia nemajú žiadne možnosti na nezávislé overenie pozitívnych výsledkov čínskych testov.

Dlhodobá dohoda medzi USA a Čínou o leteckej doprave umožňuje týmto krajinám prevádzkovať viac ako 100 letov týždenne, ale v súčasnosti je v prevádzke len zlomok z nich.