Zemný plyn bude aj naďalej dodávať Slovenský plynárenský priemysel

Zemný plyn bude pre mesto Zvolen aj naďalej dodávať Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava. Vyplýva to z výsledku verejného obstarávania (VO) na zákazku na dodávku zemného plynu pre mesto.

O vyhlásení obstarávania rozhodli zvolenskí mestskí poslanci na vlaňajšom septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Výsledkom VO je dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku v sume 202.143 eur s DPH za jeden rok. Medzi odbernými miestami budú napríklad dve zvolenské základné školy, niekoľko materských škôl i Centrum voľného času Domino. Výsledok VO schválilo zvolenské mestské zastupiteľstvo vlani v decembri.

Samospráva uvádza, že do termínu na predkladanie ponúk boli predložené tri a komisia ich všetky vyhodnotila. Neskôr sa uskutočnila elektronická aukcia a zapojili sa do nej dvaja uchádzači. „V elektronickej aukcii bol na prvom mieste Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava. Komisia na vyhodnocovanie ponúk odporučila verejnému obstarávateľovi uzavrieť zmluvu o združenej dodávke plynu vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku s týmto uchádzačom,“ informuje dôvodová správa. Podľa nej malo mesto Zvolen do konca roka 2021 uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel.