Ako si zlepšiť finančnú situáciu v roku 2022: Skúste dodržať 9 predsavzatí

Finančný analytik Marián Búlik z OVB Allfinanz Slovensko pre vás zostavil 9 finančných predsavzatí, ktoré vám pomôžu s vašimi financiami. Rozdelil ich na jednorazové a pravideľné.



Jednorazové predsavzatia

Investujte (takmer) všetky svoje úspory

Dlhodobo najväčšou chybou Slovákov je „skladovanie“ úspor na bankových účtoch. Slováci majú v bankách aktuálne odložených 42 miliárd eur, ktoré nielen nič nezarábajú, ale kvôli vysokej inflácii každý deň strácajú na hodnote. Na bankovom účte sa odporúča ponechať len sumu vo výške 3-6 bežných mesačných výdavkov na chod rodiny a peniaze na vaše ciele v najbližších 3-5 rokoch. Všetky ostatné financie treba investovať. Kľúčové je kvalitne navrhnúté široko rozložené investičné portfólio.

Skonsolidujte svoje úvery

Ak splácate viac úverov, napríklad spotrebný úver, úver z kreditnej karty, splátkový predaj a hypotéku, je najvyšší čas na ich konsolidáciu, čiže spojenie do jedného úveru s najnižšou úrokovou sadzbou. Skonsolidovanie úverov vám na znížení úroku a nižšej splátke okamžite ušetrí desiatky eur mesačne. Pri hypotéke je aktuálne dôležité získať čo najnižší úrok na čo najdlhší čas. Keďže už v roku 2023 Európska centrálna banka môže pristúpiť k zvýšeniu centrálnej sadzby, úroky úverov pôjdu skôr či neskôr hore. Úroky hypoték sú dnes na historickom dne, odporúčam zafixovať si úrokovú sadzbu na čo najdlhší čas, ideálne s 10-ročnou fixáciou, pri ktorej sa úroky dostali pod hranicu 1 %.

Vymeňte účet za bezplatný

Ak ešte stále platíte vysoký poplatok za účet, kam vám chodí výplata a hradíte z neho výdavky, je najvyšší čas vymeniť ho za účet s nižším poplatkom alebo úplne zdarma. Vo viacerých bankách dnes viete získať bezplatný účet pri splnení niekoľkých nenáročných podmienok. Pozrite sa, koľko prevodov, platieb kartou či inkás realizujete bežne cez svoj účet a podľa toho si vyberte banku, ktorá vás za túto aktivitu odmení bezplatným účtom. Ak nebudete platiť nič namiesto 7 eur mesačne, za rok ušetríte 84 eur a za 10 rokov celkovo 840 eur. To je pekná kôpka peňazí. Pritom sa vôbec nemusíte obmedzovať. Ak máte príjem do 685 eur (1,1-násobok aktuálnej minimálnej mzdy), môžete pohľadať v banke bezplatný účet, ktorý musí mať každá banka v ponuke zo zákona od roku 2016.

Prekontrolujte si poistné zmluvy

Pri poistení platí, že časom sa podmienky zlepšujú a vy za rovnaké peniaze viete získať viac. Ak za posledný rok vaše zmluvy neprešli kontrolou, je najvyšší čas tak urobiť. A ak je poistenie staršie ako päť rokov, je absolútne isté, že je na trhu aj lepšie a často i lacnejšie poistenie. Typickým adeptom na kontrolu a zvýšenie poistnej sumy je poistenie nehnuteľnosti. Hodnoty bytov a domov každý rok rastú, v poslednom období o vyše 18 % ročne. Navyše rastú aj ceny stavebných materiálov. Ak nemáte nastavenú automatickú indexáciu poistnej sumy (každoročné navyšovanie podľa inflácie), je vaša poistná suma bytu či domu už po 2 rokoch poistenia určite nedostatočná. V takom prípade vám poisťovňa vyplatí nižšiu sumu aj o tisíce eur na opravu škody. To je veľké riziko, ktoré sa neoplatí podstupovať, keďže zvýšenie poistnej sumy vás vyjde maximálne na pár desiatok eur ročne. Pri životnom poistení takisto platí, že nové zmluvy vám za rovnaké poistné prinesú lepšiu ochranu. Avšak v niektorých prípadoch, napríklad, ak sa vám zhoršil zdravotný stav, sa starú poistku neoplatí rušiť. Preto je dôležité nechať si poistné zmluvy skontrolovať finančným sprostredkovateľom a postupovať podľa jeho odporúčaní.





Pravidelné predsavzatia

Kompletná „prehliadka“ vlastných financií

Úvodom roka je ideálny čas na prehodnotenie výdavkov za posledný rok. Prejdite si výpisy alebo štatistiku v mobilnej bankovej aplikácii a skúste odhaliť výdavky, ktoré by ste vedeli znížiť. Vo výpisoch často nájdete položky, ktoré sú úplne zbytočné, alebo by sa dali znížiť. Napríklad poplatky za viacero účtov, ktoré vlastne nepotrebujete. Podstatné je začať si odkladať čo najviac peňazí pravidelne každý mesiac. Ak ste zdraví a máte prácu, je dôležité peniaze zbytočne nemíňať, ale naopak sporiť a následne investovať. Presne podľa klasického hesla „Keď je žatva, vtedy treba napĺňať sýpky“. Je dôležité budovať si majetok, keď máte príjmy, a pripravovať sa tak na horšie časy, kedy bude príjem môže byť nižší alebo dočasne žiadny.

Kontrolujte pravidelne svoje výdavky

Ak si človek pravidelne kontroluje svoje výdavky, dokáže ich rýchlo korigovať, a tým šetriť. Dnes máme situáciu o to ľahšiu, že bankové aplikácie v mobile výdavky analyzujú po jednotlivých kategóriách (potraviny, nábytok, oblečenie...) a dokážu vám poskytnúť rýchly prehľad.

Plánujte dopredu

Pri vysokej inflácii a rastúcich cenách, ktoré uvidíme aj v roku 2022, je dôležité plánovať. Ak napríklad chcete v priebehu roka rekonštruovať dom, je dobré nakúpiť stavebný materiál čím skôr, keďže v priebehu roka bude drahší. Ak máte možnosť zafixovať si starú cenu elektriny či plynu, alebo prejsť k inému dodávateľovi (a vyhnúť sa tak zdraženiu, prípadne ho zredukovať), urobte tak čím skôr. Ak chcete meniť auto, zoberte do úvahy ceny nových áut a očakávaný rast cien jazdených áut o 5 - 10 % v priebehu roka 2022, a na základe toho zvážte, či sa vám tento krok oplatí.

Vytvorte si a udržujte finančnú rezervu

Každá rodina by mala mať na bankovom účte vytvorenú finančnú rezervu vo výške 3 až 6 typických mesačných výdavkov. Jej úlohou je pokryť výdavky, ak napríklad dočasne ochoriete či stratíte prácu a prídete o príjem. Alebo sa vám pokazí drahý spotrebič a potrebujete ho rýchlo nahradiť. Aby ste zbytočne nemuseli siahnuť po drahom úvere, mali by ste mať na bežnom účte (bez viazanosti) k dispozícii finančnú rezervu. Ak z nej niečo vyčerpáte, je treba rezervu čím skôr doplniť, čiže udržovať ju neustále v rovnakej výške.

Odkladajte si na dôchodok

Bez ohľadu na to, ako ďaleko ešte máte do dôchodku, je dôležité tvoriť si finančnú rezervu, ktorá vám po odchode na dôchodok pomôže zachovať si terajšiu životnú úroveň. Je totiž isté, že dôchodok z 1. piliera vám nebude stačiť. Odkladať si na dôchodok neznamená, že si budete sporiť na bankovom účte. Práve naopak, najlepším spôsobom je dlhodobo investovať do podielových a ETF fondov. Súbežne treba urobiť ešte jeden dôležitý krok: spraviť si poriadok v 2. a 3. pilieri. Napríklad v 2. pilieri leží ešte stále vyše 60 % úspor v konzervatívnych fondoch, ktoré nedokážu ochrániť úspory ani len pred infláciou. Jedno číslo na ilustráciu: v priemere prišiel každý sporiteľ od presunu svojich úspor do týchto fondov v roku 2013 o 5-tisíc eur. A strata sa každým dňom zvyšuje. Preto je nutné čím skôr prejsť aspoň sčasti do rastového fondu. Pri 3. pilieri je zase dôležité využiť príspevok zamestnávateľa v maximálnej výške.