Dočasnú ochranu už koncom minulého roka spoločnosti nevyužívali

Slovenské súdy rozhodli v roku 2021 o dočasnej ochrane pred veriteľmi pre 13 firiem, pričom poslednú dočasnú ochranu schválili v septembri a spolu počas šiestich mesiacov minulého roka nebola povolená ani jedna dočasná ochrana. Ku koncu roka 2021 nevyužívala dočasnú ochranu ani jedna firma, vyplýva z analýzy správcu slovenských úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.

"Kým ku koncu roka 2020 dočasnú ochranu využívalo 299 podnikateľských subjektov, k 31. decembru 2021 dočasnú ochranu už nevyužíval ani jeden podnikateľský subjekt,“ uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková. V minulom roku bola v piatich prípadoch táto forma pomoci predĺžená na ďalšie obdobie, jedenástim podnikateľským subjektom bola dočasná ochrana zrušená uplynutím jej lehoty. Zároveň súdy pre nesplnenie podmienok jednu žiadosť o dočasnú ochranu odmietli a štyrom spoločnostiam dočasnú ochranu ukončili vlastným rozhodnutím.

Špecifickým mesiacom bol vlani podľa Markovej január. Jeho posledným dňom sa totiž ukončila dočasná ochrana subjektom, ktoré o ňu požiadali v roku 2020, a zároveň od 1. januára mohli podnikatelia požiadať o dočasnú ochranu iba podľa novej, oveľa prísnejšej legislatívy.

"Množstvo firiem, ktoré sa pre pandémiu koronavírusu dostali do finančných ťažkostí, nové podmienky na udelenie dočasnej ochrany nespĺňali. Navyše ani doba troch mesiacov, prípadne jej predĺženie o ďalšie tri mesiace, pre firmu na riešenie finančných problémov často nestačí," uviedla Marková. Z 13 spoločností, ktorým dočasnú ochranu povolili v roku 2021, požiadalo až deväť o túto formu pomoci aj v roku 2020.

Z 13 spoločností využívali dočasnú ochranu štyri priemyselné podniky, tri firmy zo sekcie poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a dve zo sekcie administratívne a podporné služby. Ostatné štyri spoločnosti pôsobia v stavebníctve, v sekcii doprava a skladovanie, v sekcii odborné, vedecké a technické činnosti a v sekcii umenie, zábava a rekreácia.

Štyri spoločnosti, ktorým súdy poskytli dočasnú ochranu, sídlia v Banskobystrickom kraji, tri v Košickom, dve v Prešovskom a v Trenčianskom kraji, a po jednej v Nitrianskom a v Trnavskom kraji. O dočasnú ochranu v roku 2021 nepožiadala ani jedna spoločnosť so sídlom v Bratislavskom a v Žilinskom kraji. Z hľadiska dosahovaného obratu bola najväčším podnikateľským subjektom, ktorému schválili dočasnú ochranu, spoločnosť Fortischem, "pod dočasnou ochranou" so sídlom v Novákoch s príjmom od 50 do 149 miliónov eur. Tento priemyselný podnik z hornej Nitry je zároveň aj najväčším zamestnávateľom, keď v ňom pracuje od 500 do 999 zamestnancov.