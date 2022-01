Spojené kráľovstvo je stále pripravené aktivovať článok 16 v spore s EÚ

dnes 14:16 -

Spojené kráľovstvo je pripravené prijať jednostranné opatrenia, ktoré by pozastavili colné kontroly tovaru presúvajúceho sa z Británie do Severného Írska. Uviedla to v sobotu (8. 1.) britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová pred rokovaniami s Európskou úniou (EÚ).

Trussová by mala na budúci týždeň rokovať s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom, aby vyriešili nezhody týkajúce sa podmienok obchodu v Severnom Írsku po brexite.

Táto britská provincia má totiž spoločnú pozemnú hranicu s Írskom, ktoré je členom EÚ. Aby sa predišlo politicky sporným hraničným kontrolám medzi Írskom a Severným Írskom, Británia a EÚ sa dohodli, že Severné Írsko zostane v európskej colnej únii v prípade dovozu tovaru a kontrolovať sa bude preprava tovaru medzi Britániou a Severným Írskom.

Objavili sa však spory o to, ako túto dohodu uplatňovať v praxi, ako aj o arbitrážnej úlohe Súdneho dvora Európskej únie. „Chceme nájsť riešenie, ale ak budeme musieť použiť legitímne ustanovenia vrátane článku 16, som ochotná to urobiť,“ napísala Trussová v článku pre noviny Telegraph.

„Je potrebné dosiahnuť dohodu,“ uviedla, ale dodala, že nepodpíše nič, na základe čoho by ľudia v Severnom Írsku nemohli mať rovnaký prospech z rozhodnutí o zdaňovaní a výdavkoch ako zvyšok Spojeného kráľovstva. Nebude súhlasiť ani s tým, aby tovar pohybujúci sa v rámci Spojeného kráľovstva podliehal kontrolám.

Podľa článku 16 sa Spojené kráľovstvo a EÚ môžu jednostranne rozhodnúť prestať vykonávať časti tzv. severoírskeho protokolu, ktorý upravuje obchod so Severným Írskom, ak sa vyskytnú závažné praktické problémy alebo narušenie obchodu.

Trussová vlani v decembri nahradila Davida Frosta, bývalého britského vyjednávača pre brexit, ktorý odstúpil na protest proti širšiemu smerovaniu vlády premiéra Borisa Johnsona. Frost často používal hrozbu uplatnenia článku 16, ak by sa rokovania zastavili.