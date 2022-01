Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 1. týždni 2022:

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 3. januára - Európske akciové trhy otvorili nový obchodný rok posilnením. Náladu na trhoch podporili očakávania, že nový koronavírusový variant omikron nebude mať výrazný negatívny ekonomický vplyv.

New York 3. januára - Apple sa stal prvou spoločnosťou v USA, ktorá dosiahla trhovú kapitalizáciu 3 bilióny USD. Akcia Apple sa počas pondelkového obchodovania dostala až na 182,86 USD a celková trhová kapitalizácia koncernu na 3 bilióny USD. Hodnota spoločnosti sa v priebehu uplynulých necelých štyroch rokov strojnásobila.

Moskva 4. januára - Ceny plynu v Európe v utorok vzrástli o viac ako 30 %, keďže nízke dodávky z Ruska znovu podnietili obavy z energetickej krízy v čase, keď región očakáva chladnejšie počasie. Zároveň kľúčový plynovod Jamal, ktorý za bežných okolností prepravuje ruský plyn cez Poľsko do západnej Európy, v utorok pokračoval v obrátenom chode z Nemecka do Poľska už 15. deň v rade.

Viedeň 4. decembra - Aliancia producentských krajín OPEC+ sa dohodla, že bude pokračovať vo zvyšovaní ťažby. Vyhliadky pre globálne ropné trhy sa totiž zlepšili. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie sa dohodli, že vo februári zvýšia dodávky na trh o 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne.

Rím 6. januára - Svetové ceny potravín v decembri minulého roka mierne klesli po štyroch po sebe nasledujúcich mesiacoch rastu. Za celý rok 2021 však strmo stúpli, až o 28 %, čo bolo najviac od roku 2011. Ukázali to vo štvrtok údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

Houston 7. januára - Vysoký dopyt v Európe po plyne spôsobil, že vývoz skvapalneného plynu (LNG) zo Spojených štátov vzrástol v poslednom mesiaci minulého roka na rekordnú úroveň. Poukázali na to údaje spoločnosti Refinitiv, ktoré zverejnila agentúra Reuters. USA vyviezli v decembri na 106 plavidlách rekordných približne 7,15 milióna ton LNG. Prekonali tak doterajší rekord z mája, keď vývoz dosiahol 6,51 milióna ton LNG. Na porovnanie, v decembri 2020 vyviezli Spojené štáty celkovo 6,14 milióna ton LNG na 89 plavidlách. Zhruba polovica z decembrového objemu exportovaného LNG smerovala do Európy.

Luxemburg 7. januára - Inflácia v eurozóne sa na konci minulého roka nečakane zrýchlila a dostala sa na nové rekordné maximum. Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v decembri 2021 zvýšilo na 5 % zo 4,9 % v novembri, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom rýchlom odhade.

Frankfurt nad Mohanom 7. januára - Nemecká centrálna banka Bundesbank má od piatka nového šéfa. Prezident krajiny Frank-Walter Steinmeier formálne vymenoval do tejto funkcie 55-ročného Joachima Nagela. Nagel sa funkcie ujal už na prelome rokov, ale až v piatok bol oficiálne uvedený do úradu na slávnostnej ceremónii v paláci Bellevue v Berlíne. Na čele Bundesbank vystriedal Jensa Weidmanna, ktorý z osobných dôvodov vlani v októbri predčasne odstúpil z postu prezidenta banky so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý zastával takmer desať rokov.

Washington 7. januára - V ekonomike Spojených štátov sa minulý mesiac vytvorilo výrazne menej nových pracovných miest, než sa očakávalo. Miera nezamestnanosti však prekvapivo prudko klesla a dostala sa na nové pandemické minimum. Počet zamestnaných mimo poľnohospodárstva sa v decembri zvýšil len o 199.000 po revidovaných 249.000. Miera nezamestnanosti však klesla na 3,9 % zo 4,2 % v predchádzajúcom mesiaci.