Ďalší regulačný cieľ Číny: Algoritmy, tajomstvo úspechu mnohých technologických gigantov

dnes 16:35 -

Pravidlá, ktoré sa prvýkrát objavili minulý rok, vstúpia do platnosti 1. marca: Ide o ďalší krok Pekingu v pokračujúcom úsilí o sprísnenie regulácie v čínskom technologickom sektore. Algoritmy sú rozhodujúce pre mnohé technologické spoločnosti, od odporúčaní položiek v aplikáciách elektronického obchodu používateľom až po odporúčania v informačných kanáloch sociálnych médií. Investori budú sledovať, či tieto pravidlá ovplyvnia obchodné modely spoločností, od Alibaby po Tencent a ako budú regulátori presadzovať zákon.



Podľa ustanovenia:

Spoločnosti nesmú používať odporúčania algoritmov na nič, čo porušuje čínske zákony, ako je napríklad ohrozenie národnej bezpečnosti.

Algoritmické odporúčacie služby, ktoré poskytujú spravodajské informácie, potrebujú získať licenciu a nemôžu vytvárať falošné správy.

Spoločnosti musia informovať používateľov o „základných princípoch, účele a hlavnom prevádzkovom mechanizme“ služby odporúčaní algoritmov.

Používatelia musia mať možnosť odhlásiť sa zo služieb odporúčaní prostredníctvom algoritmov.

Používatelia musia mať možnosť vybrať alebo odstrániť značky, ktoré sa používajú na podporu algoritmov odporúčaní a návrhov.

Spoločnosti musia starším ľuďom uľahčiť „bezpečné používanie“ služieb na odporúčanie algoritmov a chrániť ich pred podvodmi.

Za porušenie pravidiel môžu spoločnostiam dostať pokutu od 10 000 juanov do 100 000 juanov.

Algoritmy patria k najstráženejším tajomstvom spoločnosti, ich najcennejším aktívom a nechať vládu hrabať sa v nich, by bol problém. „Tieto zmeny odrážajú niektoré z najväčších problémov súčasnej čínskej spoločnosti – kontrola obsahu online, kríza starnúcej populácie, transparentnosť veľkých technologických spoločností, správanie narúšajúce hospodársku súťaž. Snažia sa získať si pozíciu pred budúcnosťou, kde sa algoritmy používajú na rozkladanie sociálnej jednoty alebo na vyvolanie problémov na trhu,“ povedala pre CNBC Kendra Schaefer, partnerka poradenskej spoločnosti Trivium China so sídlom v Pekingu.





Presadzovanie nariadenia o algoritmoch by však mohlo spôsobiť konflikt medzi regulačnými orgánmi a technologickými spoločnosťami. A to z dôvodu, že na to, aby regulátori prišli na porušenia, možno budú musieť kontrolovať kód za algoritmami. „A aj keby získali prístup ku kódu, môžu skutočne zabezpečiť, že sa takéto veci diať nebudú?” povedala Kendra Schaefer s odvolaním sa na Čínsky úrad pre kyberpriestor.

Regulačné orgány medzitým vstupujú na neprebádané územie v snahe dohliadať na algoritmy technologických spoločností. „Vzhľadom na to, že tieto pravidlá sú pomerne rozsiahle a čiastočne technické, bude to proces učenia sa pre orgány presadzovania práva aj pre spoločnosti, ktoré budú niesť hlavnú zodpovednosť za dodržiavanie týchto pravidiel,“ povedal Ziyang Fan, vedúci digitálneho obchodu Svetového ekonomického fóra.



Nariadenie o algoritmoch je súčasťou viac ako ročnej kampane Pekingu, ktorej cieľom je posilniť dohľad nad domácim technologickým sektorom a okresať silu čínskych gigantov, ktoré sa už roky rozrastajú. Vlani Čína zaviedla protimonopolné pravidlá pre spoločnosti s internetovými platformami, čo je prelomový zákon o ochrane údajov a znížila čas, počas ktorého môžu deti hrať online hry.



Nové pravidlá algoritmu by pravdepodobne mohli ovplyvniť obchodné modely technologických spoločností vzhľadom na to, aké dôležité sú pre spôsob, akým tieto spoločnosti fungujú, hoci je možné že sa pravdepodobne z dlhodobého hľadiska nakoniec prispôsobia. „Tieto pravidlá môžu mať z krátkodobého hľadiska väčší vplyv na spoločnosti, najmä keď sa čínske technologické spoločnosti ponáhľajú s interpretáciou, implementáciou a dodržiavaním týchto pravidiel spolu so sériou ďalších technologických nariadení schválených lennedávno,” povedal Fan. „Zároveň, hoci sú tieto pravidlá rozsiahle a ďalekosiahle, nepredstavujú pre spoločnosti absolútny “rozsudok smrti”. Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska nie je vylúčené, že spoločnosti môžu vyvinúť riešenia na obídenie, aby splnili pravidlá pri plnení upravených obchodných cieľov.“