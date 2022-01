Decembrových 5 %: Inflácia v eurozóne je najvyššia od zavedenia spoločnej meny

Zdroj: ČTK

Foto: getty images

dnes 16:07 -

Decembrová inflácia je vysoko nad odhadmi analytikov. Tí ju v ankete agentúry Reuters odhadovali na 4,7 percenta.

Ceny energií sa medziročne zvýšili o 26 percent v porovnaní s rastom o 27,5 percenta v novembri. Rast v kategórii potraviny, alkohol a tabakové výrobky dosiahol 3,2 percenta, zatiaľ čo v novembri predstavoval v medziročnom porovnaní 2,2 percenta. Ceny neenergetického priemyselného tovaru sa medziročne zvýšili o 2,9 percenta po raste o 2,4 percenta v novembri.

Oproti novembru ceny v eurozóne v decembri podľa odhadu vzrástli o 0,4 percenta. V novembri predstavoval ich medzimesačný rast rovnako 0,4 percenta.

Eurostat v piatok v samostatnej správe zverejnil aj výsledky prieskumu, ktorý sleduje náladu podnikateľov v eurozóne. Vyplynulo z neho okrem iného, ​​že firmy zmiernili očakávania rastu cien, a to prvýkrát za viac ako rok. To môže naznačovať, že obdobie vytrvalého rastu cien môže byť čoskoro na konci.

Väčšina firiem, najmä v spracovateľskom sektore, naďalej počíta s tým, že v najbližších troch mesiacoch zvýši ceny. Ich podiel na celku ale oproti novembru mierne klesol naprieč sektormi, uviedol Eurostat. Širší index ekonomickej nálady, ktorý zahŕňa otázky na dôveru medzi spotrebiteľmi, maloobchodníkmi aj priemyselníkmi v eurozóne, klesol na 115,3 bodu. Je to druhý mesačný pokles v rade a zároveň najnižšia hodnota od vlaňajšieho mája.



Inflácia v eurozóne tak zostáva vysoko nad cieľom Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá ho stanovila na dve percentá. ECB na rozdiel od niektorých analytikov naďalej očakáva, že sa inflácia tento rok vráti k stanovenému cieľu. Prezidentka ECB Christine Lagardeová pred koncom minulého roka povedala, že centrálna banka preto neplánuje na súčasný rast cien reagovať sprísnením menovej politiky. Centrálna banka minulý mesiac uviedla, že zníži svoje mesačné nákupy aktív, ale prisľúbila, že v roku 2022 bude pokračovať v bezprecedentnej miere stimulov. „Na to, aby sa inflácia v strednodobom horizonte stabilizovala na 2 % inflačnom cieli, je stále potrebná menová intervencia,“ uviedla ECB. Jej prognózy aktualizované v decembri uvádzajú celkovú infláciu na úrovni 1,8 % v rokoch 2023 aj 2024. Očakáva však, že v roku 2022 táto miera prekročí cieľ banky, a to na úrovni 3,2 %.

Ekonómovia tvrdia, že pandémia a inflácia patria medzi najväčšie riziká pre výkonnosť ekonomiky v roku 2022.

„Ak by inflácia rástla ďalej a pretrvávali by prekvapenia, centrálne banky by mohli byť nútené prudko šliapnuť na brzdy,“ uviedli v piatok analytici banky Berenberg vo svojom globálnom výhľade na nový rok. Dodali, že ECB by mohla pripraviť pôdu na prvé zvýšenie sadzieb na jar 2023.

Euro vzrástlo o 0,2 % voči doláru a dopoludnia sa v Európe obchodovalo okolo 1,131 USD.