Daňovú reformu Slovensko potrebuje, jej schválenie podľa I. Matoviča nie je isté

dnes 12:46 -

Slovensko je zrelé na daňovo-odvodovú reformu, ktorá by pomohla naštartovať ekonomiku a zvrátila postupné ekonomické zaostávanie krajiny voči jej susedom. Jej návrh predstavený ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) má podporu koaličného hnutia Sme rodina aj strany Za ľudí. Výhrady však má koaličná strana SaS a preto nie je jej schválenie podľa Matoviča isté.

"Myslím si, že poctivú širokú daňovo-odvodovú reformu Slovensko nevyhnutne potrebuje. Len neviem, či bude dostatočná politická vôľa," povedal Matovič. SaS rozdelila návrhy z daňovej reformy na časti, s ktorými súhlasí, u ktorých si vie predstaviť podporu a na časti, s ktorými nesúhlasí, no je schopná urobiť kompromis. Okrem toho má však zásadné výhrady k štyrom opatreniam, ktoré liberáli v žiadnom prípade nepodporia. Ide o zrušenie stropov na odvody, milionársku daň, zvýšenie dane z dividend a zdaňovanie živnostníkov,

Naštartovať investície na Slovensku, a tak krajinu pripraviť na postupné zvyšovanie jej výkonnosti by podľa Matoviča mohlo napríklad zníženie sadzby dane z príjmu pre podnikateľov, ale najmä flexibilné odpisovanie majetku produktívnych investícií. To by sa malo podľa ministra týkať v podstate všetkých investícií okrem osobných automobilov a budov. "To bude podľa mňa veľmi silný investičný impulz pre ekonomiku a najmä pre podnikateľov, ktorí sú schopní vyprodukovať pridanú hodnotu a ktorí priznávajú základ dane. Pre nich je to opatrenie z podnikateľského neba, ale mám taký pocit, že niekto nebude úplne ústretový, aby sme takúto veľkú reformu urobili," povedal Matovič. SaS navrhla, aby vláda zaviedla opatrenia z reformy, na ktorých panuje zhoda naprieč koalíciou.

Šéfa OĽANO si však nemyslí, že by navrhovaná daňovo-odvodová reforma naštartovala slovenskú ekonomiku až tak ako reforma za vlády Mikuláša Dzurindu. Vtedy totiž došlo k výraznému zníženiu dane z príjmu právnických osôb z úrovne 45 % na 19 %. "Už nemáme priestor," povedal. Minister navrhol zníženie sadzby dane z príjmu pre firmy zo súčasných 21 % na 19 % a chcel by ju tak vrátiť na úroveň z prechádzajúcej daňovej reformy z roku 2004.

Slovensko však podľa neho reformy potrebuje a na ich správnom nastavení a zavedení do praxe závisí jeho budúcnosť.