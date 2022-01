Majetok NSK v priebehu posledných rokov stúpol o vyše 100 miliónov eur

dnes 12:31 -

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vstupuje do roku 2022 v dobrej ekonomickej kondícii a dokáže zvládnuť aj prípadné neočakávané problémy. Skonštatoval to predseda NSK Milan Belica pri hodnotení hospodárenia kraja.

Ako zdôraznil, NSK je najmenej zadlženým krajom, vďaka čomu si môže v prípade potreby vziať nové úvery. „Teší ma aj to, že sme krajom, ktorý má na hlavu obyvateľa najnižšiu zadlženosť. Je to okolo 32 eur, pričom niektoré kraje sú dva- aj trikrát viac zadlžené. NSK si tak môže zobrať obrovské peniaze napríklad z bánk, pokiaľ by sme šli napríklad do väčších investícií,“ skonštatoval Belica.

Podľa podpredsedu NSK Mariána Kéryho zadlženosť kraja klesá už od roku 2015. „Teraz mierne stúpne, pretože sme si vzali dve výpomoci z ministerstva financií. Prvá sa týka financovania rekonštrukcie a modernizácie mostov na cestách II. a III. triedy. Druhá sa týka kompenzácie výpadkov z dane z príjmu fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19,“ uviedol.

Predseda NSK pripomenul, že sa kraju v posledných rokoch darí dobre zhodnocovať aj svoj majetok. „Kým v roku 2015 bola jeho hodnota okolo 325 miliónov eur, dnes je to už 435 miliónov eur. Ten nárast majetku signalizuje, že sme nielen šetrili, ale aj investovali, a že hospodárime skutočne dobre,“ myslí si Belica.

V roku 2022 má ísť z NSK najviac investícií do stavebných projektov. Podľa Kéryho pôjde o takmer 55 miliónov. „Ide o 82 stavieb, pričom väčšinou pôjde o výdavky podporované zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Mrzí ma len, že nebolo vyčlenených viac financií na rekonštrukcie ciest,“ skonštatoval. Podľa Belicu sú požiadavky na opravy ciest II. a III. triedy oprávnené, no kraj si musí strážiť svoje výdavky. „Aby sme to neprepálili. Ak nám to naše príjmy dovolia a tá perina, ktorou sa budeme prikrývať, narastie, tak v rámci rozpočtových opatrení budeme určite riešiť aj túto oblasť, pretože to je naozaj potrebné,“ dodal Belica.