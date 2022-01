Založiť Slovensko IT bol dobrý nápad, v IT projektoch pokračujeme

dnes 12:01 -

Po viac ako roku pôsobenia štátnej akciovky Slovensko IT si vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) myslí, že to bol dobrý nápad. Akciovka však podľa nej leží súkromným dodávateľom niekedy v žalúdku, pretože odborníci zo Slovensko IT vedia urobiť mnohé riešenia rýchlejšie, lacnejšie a flexibilnejšie. Uviedla to pre TASR. Zároveň dodala, že viacero IT projektov na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa v roku 2021 rozbehlo na plné obrátky.

Remišová vyčíslila, že pri projektoch, ktoré dodáva Slovensko IT štát, ušetrí 30 až 40 % oproti pôvodným cenám a zároveň sa ukazuje, že štátne služby vedia konkurovať tým komerčným. "Aplikácie GreenPass a OverPass, ktoré vytvorili špecialisti v Slovensko IT, majú 2,5 milióna používateľov a GreenPass obsadil druhé miesto v súťaži o najlepšiu aplikáciu v kategórii cestovanie – v konkurencii iných komerčných aplikácií," podotkla ministerka s tým, že to považuje za jasný dôkaz toho, že štátne IT smeruje k lepšiemu aj vďaka kolegom - IT odborníkom v Košiciach.

"Samozrejme, rozbeh žiadnej firmy nie je ľahký, takže aj my sme museli nastaviť procesy a fungovanie, ale za posledných päť mesiacov sa aktivity rozbehli a dnes sú IT experti v Slovensko IT plne zamestnaní prácou na strategických projektoch pre naše ministerstvo a Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES)," okomentovala Remišová.

Spomenula tiež, že viacero IT projektov na MIRRI sa v roku 2021 rozbehlo na plné obrátky. "Či už sú to projekty zamerané na prepájanie úradov, aby si efektívne vymieňali údaje a neobťažovali občanov nosením papierov po úradoch, alebo sú to projekty, vďaka ktorým služby štátu dostaneme na úroveň 21. storočia," poznamenala Remišová. Medzi inými vymenovala napríklad modernizáciu portálu Slovensko.sk a vyzdvihla aj očistu IT od korupcie.