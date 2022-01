Prečo sa nepoučíme z histórie? Zopár argumentov proti kryptomenám

Zdroj: stephendiehl

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:47 -

Technológia nerieši skutočný problém

Kryptoprojekt mal 13 rokov na to, aby sa pokúsil nájsť problém, ktorý treba vyriešiť. Nenašiel sa ani jeden. Reálny svet má zásadné obmedzenia, kvôli ktorým je technológia nefunkčná, vždy keď musí interagovať s vonkajším svetom, výhody decentralizácie miznú a riešenia končia jednoducho obnovovaním pomalších a horších verzií procesov a štruktúr, ktoré už existujú.



Za posledných trinásť rokov tieto projekty nerobili nič iné, len podvádzali ľudí vytváraním syntetických bublín aktív pre hazardné hry a ničením životného prostredia. Škálovateľnosť technológií založených na blockchaine má zásadné obmedzenia a každému prípadu použitia lepšie vyhovuje iná jednoduchšia technológia s výnimkou zločinu, ransomvéru, mimozákonného hazardu a vyhýbaniu sa sankciám, z ktorých všetky sú záťažou pre spoločnosť, nie prínosom. Ako celok táto technológia nemá žiadne hmatateľné výhody oproti jednoduchému používaniu dôveryhodných strán a centralizovaných databáz.



Kryptomeny sú jednoducho špekulatívne hazardné produkty, ktoré vo svete vytvárajú iba masívny súbor negatívnych externalít. Zavádzajú umelú volatilitu na trhy, ktoré nie sú viazané na žiadnu ekonomickú aktivitu, a vytvárajú obrovské alternatívne náklady, kde jedinou investičnou príležitosťou je ekonomicky korozívne syntetické zabezpečenie proti všetkým produktívnym aktívam. Toto nie je inovácia, je to technická regresia a flirtovanie s ekologickou katastrofou v čase, keď si nemôžeme dovoliť hazardovať s osudom našej planéty na pyramídových hrách a psích mémoch.



Takzvané „kryptomeny“ v skutočnosti nie sú menami a nemôžu plniť funkciu peňazí

Peniaze existujú na výmenu za tovary a služby v ekonomike. Vytvorené sú na sprostredkovanie výmeny tovaru, aby sme mali spoločnú účtovnú jednotku, ktorú môžeme obchodovať namiesto priameho výmenného obchodu s tovarom. Peniaze musia mať spoľahlivú a stabilnú hodnotu v porovnaní s domácim košom bežných tovarov a služieb, aby sa dosiahlo, že ponuku peňazí musí kontrolovať menová autorita, ktorá môže ponuku rozširovať alebo zmenšovať podľa výkyvov trhu.



Dynamická ponuka peňazí je základnou nevyhnutnosťou modernej ekonomiky. Malá miera inflácie odrádza od hromadenia a stimuluje investície do produktívnych podnikov, ktoré sú motorom ekonomiky a prinášajú prosperitu. Naopak, statická fixná peňažná zásoba podporuje hromadenie a je nepružná v čase krízy, pretože neumožňuje intervenciu. Ekonomiky sa samy nestabilizujú a vyžadujú si aktívny zásah na potlačenie recesie.



V prostredí, v ktorom sa môže miešať viacero mien, existuje zvrátená motivácia vytvárať falošné meny alebo vytvárať paralelné meny. Falošné meny oslabujú dôveru v obchod, vytvárajú riziko protistrany a podnecujú kriminalitu. Paralelné meny predstavujú devízové riziko a vytvárajú umelé prekážky obchodu.







Optimálnym riešením v rámci akéhokoľvek ekonomického regiónu je teda mať jednotnú menu s jedinou autoritou na kontrolu ponuky, ochranu pred falšovaním a zníženie prekážok obchodu odrádzaním iných systémov vytváraním dopytu. Jediným možným subjektom, ktorý môže túto úlohu plniť, je štát, ktorý vytvára dopyt po jednotnej mene tým, že od občanov vyžaduje, aby v tejto mene plnili svoje záväzky voči štátu.

Historicky komoditné peniaze (takzvané „tvrdé peniaze“) boli založené na podpore kovmi a vo veľkej miere sa používali v 18. a 19. storočí. Namiesto toho, aby sa moc dostala do rúk demokratickým kontrolám, zverila sa medzinárodným stranám, ktoré mohli získavať, ťažiť a raziť kovy. Podľa zlatého štandardu boli inflácia, rast a finančný systém menej stabilné v dôsledku obchodnej nerovnováhy. To viedlo k častým recesiám, väčším výkyvom spotrebiteľských cien a neustálym bankovým krízam. Keď sa tieto udalosti vyskytnú v jednej časti sveta, rýchlejšie a úplnejšie sa prenesú na ostatné, čím by sa vytvoril politicky nestabilný, nerovný a násilnejší svet. Videli sme to v pozlátenom veku, v ktorom tvrdé peniaze vytvorili svet masívnej nerovnosti bohatstva, čo v konečnom dôsledku vedie k špekulatívnym trhovým mániam, ktoré vedú k Veľkej hospodárskej kríze. Spojené štáty nakoniec devalvovali svoju menu politikou, ktorá pomaly oddelila závislosť dolára od zlata a ktorá viedla k ére ekonomického rastu a prosperity. Naopak, Európa sa do týchto nápravných politík vo veľkej miere nezapájala a táto éra bola svedkom vzostupu populistických silných mužov a fašistov, ktorí sľúbili, že napravia majetkovú nerovnosť obyčajných ľudí, a nakoniec uvrhli kontinent do najnásilnejšieho obdobia v dejinách ľudstva.



Peniaze budú vždy neoddeliteľné od politiky. Hoci niektorí libertariáni chcú veriť, že hodnota by mala byť určovaná Bohom daným poriadkom nezávislým od vôle ľudí, nemôžu uniknúť logickým a historickým rozporom, ktoré sú jadrom tejto myšlienky. Nápady s pevnou zásobou deflačných mincí, ako je bitcoin, zásadne nesprávne interpretujú vlastnosti fiat peňazí ako chyby, ktoré sú ale v skutočnosti funkciami. Kryptoprojekt obsahuje neriešiteľné logické a ekonomické rozpory vo svojom deklarovanom účele. Štátom kontrolované peniaze zakotvujú kontrolu a zodpovednosť za fiškálnu stabilitu a trhové zásahy do demokratického procesu, kam nevyhnutne a právom patria.



História súkromných peňazí je jednou z opakovaných katastrof, ktoré ničia dôveru verejnosti

Aj keby sme predpokladali, že by kryptomena mohla fungovať ako peniaze, čo nemôže, narážame na tvrdé obmedzenie, že zakaždým, keď boli v histórii skúšané súkromné peniaze, vytváralo to formu podnikového feudalizmu spojeného s toxickým prostredím, ktoré podporuje podvody a odrádza od obchodu. Poučenie z histórie je v tejto otázke celkom jasné, pretože Spojené štáty s takýmto systémom flirtovali už v ére slobodného bankovníctva v rokoch 1837 až 1863. V tomto časovom období existovali stovky súkromných subjektov, ktoré údajne vydávali svoje vlastné súkromné bankovky, údajne jedna k jednej so štátnymi dlhopismi.







Problém s týmito takzvanými divokými bankovkami je, že ich rezervy neboli vždy overiteľne kryté, a preto podliehali bankovým sporom, v ktorých zákazníci nemali prístup k svojim finančným prostriedkom. Druhým problémom je, že na rozdiel od verejných peňazí, ktoré sú všeobecne akceptované za nominálnu hodnotu, mali divoké bankovky obrovský sekundárny burzový trh, kde by sa bankovky z rôznych bánk neobchodovali za nominálnu hodnotu. Dolárová bankovka z Wyomingskej banky by mohla mať hodnotu 0,60 USD za bankovku z banky v Nebraske a tieto hodnoty by kolísali v závislosti od trhových podmienok. Obchodníkom by to značne skomplikovalo podnikanie, pretože by boli nútení nakupovať tovar v jednej sade bankoviek, prijímať bankovky od zákazníkov a vydávať v inej sade bankoviek. To bolo skvelé pre bankárov, ktorí mali prístup k neverejným informáciám a mohli tieto bankovky arbitrovať pre svoj vlastný zisk, ale pre bežného človeka to bol strašne dravý a vykorisťovateľský systém. Súkromné bankovky sú zbytočne komplikovaným, riskantným a neefektívnym spôsobom riadenia ekonomiky, skutočne hrozný nápad.



História má tendenciu rýmovať sa sama so sebou. A my dnes koketujeme s rovnakými zlými myšlienkami, ako boli tie v minulosti. Ibaže teraz namiesto divokých bánk máme divoké technologické platformy s rovnakými ambíciami. Nechcú sa spájať s verejnými peniazmi, chcú sa sami stať emitentmi súkromných peňazí. O čom žiaden rizikový investor v týchto projektoch nechce hovoriť, je, že vytváranie súkromných peňazí, rovnako ako v ére divokého bankovníctva, je licenciou na tlačenie peňazí vytváraním trhov pre tieto mince/bankovky s masívnymi pozičnými a informačnými asymetriami. Pojem „web3“ o začlenení tejto formy inštitucionalizovanej korupcie ako prvotriednej štruktúry na internet je hrozná myšlienka, ktorá ignoruje lekcie z histórie.



Krypto aktíva sú všetko neregistrované cenné papiere

Keď logicky dekonštruujeme kryptopríbeh tým, že zahodíme falošný populizmus a kultovú štruktúru viery v ekonomické absurdity, skončíme s nevyhnutným záverom, ktorý pevne zapadá do nášho existujúceho regulačného rámca. Kryptoaktíva sú jednoducho neregistrované cenné papiere v podnikoch, ktorých cieľom je vyvinúť technológiu, aby sa stali digitálnymi divokými bankami. Práve syntetizovali svoj firemný kapitál a údajné bankovky do jedného finančného produktu.



Kryptomeny nie sú meny a nemajú žiaden mechanizmus, ako sa nimi stať. V skutočnosti sú to neregulované cenné papiere, ktorých jediným účelom je zhodnotenie cien, ktoré nie je viazané na žiadnu ekonomickú činnosť. Jediným prípadom použitia sú hazardné hry s náhodnými cenovými výkyvmi, snaha nakupovať lacno a predávať draho a vyplácať pozície za výhry v reálnej mene, ako sú doláre alebo eurá. Napriek tomu kryptomeny nemôžu vytvárať ani ničiť skutočné peniaze, pretože na rozdiel od akcií neexistuje žiadna základná spoločnosť, ktorá by generovala príjem. Ak teda predávate svoje krypto a zarábate v dolároch, ide presne o to, že sa našiel ešte väčší blázon, ktorý to kúpil za vyššiu cenu ako vy. Takže každý dolár, ktorý vyjde z kryptomeny, je vytvorený tým, že neskorší investor vložil dolár. Sú vo svojej podstate s nulovým súčtom a keď vezmete do úvahy kasíno (teda burzy a ťažiarov), ktorí si v tejto hre nahrabú, potom sa celá štruktúra stáva striktne záporným súčtom. Pre každého víťaza je zaručené, že bude viac porazených. Je to hra zmanipulovaná hackovaním ľudskej psychológie zasvätenými.





Aby mala kryptomena skutočnú užitočnosť, volatilita sa musí ochladiť. Ak by sa tak stalo, verejnosť by mala len malý dôvod špekulovať s cenami kryptomien, vzhľadom na to, že už by neexistoval potenciál pre masívne výnosy. Inteligentné peniaze odchádzajú, likvidita zmizne a bublina spľasne. Toto je nevyhnutný osud všetkých kryptomien a vidíme, že sa to odráža v jednoduchom fakte, že stredná návratnosť všetkých týchto tisícok mincí typu flash-in-the-pan (náhly, ale krátky úspech, ktorý sa neopakuje) je nulová. Každá kryptomena je len na náhodnej ceste k nule inou cestou.



Argumentácia uvedená v tomto článku je pomerne komplikovaná, vyžaduje si veľké množstvo vedomostí naprieč viacerými študijnými odbormi. Ale úprimne povedané, verejnosť by sa nemala zaoberať tým, ako sa chrániť pred podvodmi. Verejné peniaze by mali fungovať pre väčšinu ľudí bez toho, aby sa museli zaoberať detailmi. Kryptomeny v konečnom dôsledku využívajú nevedomosť, zúfalú vieru v technické riešenie a politickú nevôľu verejnosti. Cieľom týchto libertariánskych súkromných peňažných šarlatánov je nabaliť sa, nebudujú nový finančný systém, len si nakladajú do vlastných vreciek.



História sa opakuje najskôr ako tragédia a potom ako fraška. Divoké ekonomické oscilácie včerajšieho zlatého štandardu sú dnes psie meme mánie. Ľudská povaha je v priebehu vekov pozoruhodne nemenná a ak sa nepoučíme z histórie, budeme odsúdení opakovať chyby minulých generácií. Ak budeme mať veľké šťastie, kryptoaktíva jednoducho skončia krachom trhu a sériou progresívnych reforiem v našom finančnom systéme. Ak budeme mať smolu, urýchlia expanziu tieňového finančného systému používaného na obohatenie už aj tak bohatých, zväčšia majetkovú nerovnosť na historicky bezprecedentnú úroveň, znížia vieru v demokraciu a ešte viac rozdúchajú oheň populizmu. Tieto trendy sa v konečnom dôsledku zbližujú, aby ponechali osud ľudstva divokým osciláciám trhových mánií, charizmatických demagógov a silných mužov, ktorí nám sľubujú, že nás zachránia pred nami samými. A videli sme, ako tento príbeh zvyčajne skončí.

Autorom je Stephen Diehl, softvérový inžinier z Londýna.