Kedy skončí rast cien nehnuteľností?

dnes 16:49 -

Prvoradým dôvodom rastu cien nehnuteľností je vysoký záujem o ich kúpu. Prečo je taký výrazný záujem? „Inflácia, obava z ďalšieho rastu cien či potreba bývania. Čím viac záujemcov o kúpu a čím menší záujem o predaj, tým výraznejšie budú ceny rásť,“ vysvetľuje Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.. Dynamika rastu je vždy otázna, no medziročný nárast ceny nehnuteľnosti býva väčší, než možná ročná miera úspor.

Úvery sú síce dostupné, no treba ich načerpať v značnej výške, aby sa dala za ne kúpiť nehnuteľnosť. „Rozdiely v cenách bývania medzi krajmi i okresmi sú, samozrejme, výrazné, no týka sa to nielen cien realít, ale aj príjmov obyvateľov v nich,“ upozorňuje analytik Pavel Škriniar.



Inou témou je kúpa nehnuteľnosti na investičné účely. Pre tento spôsob investovania sa javia ako najvhodnejšie dvojizbové byty. O tie je najväčší záujem zo strany podnájomníkov. Pre bývanie sú najžiadanejšie trojizbové byty. V tomto segmente chýbajú desiatky tisíc bytových jednotiek, čo znamená, že aj keby sa dnes začalo vo veľkom stavať, najbližšie roky nebudú na to ceny nehnuteľností reflektovať.



Pri kúpe nehnuteľnosti má kupujúci možnosť kúpiť nehnuteľnosť „z papiera“ a už postavenú. „Pri ešte nepostavenej nehnuteľnosti ide do rizika, že sa developer dostane do finančných problémov a získanie bytu sa v tom lepšom prípade iba oddiali. Druhým rizikom je vývoj cien stavebných materiálov, ktorý už býva ošetrený inflačnou doložkou. Chýbajúce peniaze (môže ísť o desiatky tisíc eur) bude treba získať navýšením hypotéky, načerpaním ďalšieho úveru, požiadaním o pôžičku blízkych alebo prenechať právo kúpy na ďalšiu osobu,“ upozorňuje analytik.



Tí, ktorí čakajú na pokles cien nehnuteľností, sú väčšinou sklamaní. A sklamaní budú pravdepodobne i naďalej. Ceny stavebných materiálov sa tak skoro nedostanú na úroveň spred minulého roku. Práve ich vývoj bude hlavným motorom cien nehnuteľností. Ceny stavebných materiálov skrátka nebudú tým parametrom, ktorý by mohol v krátkom čase znížiť cenu nehnuteľnosti. A nebude to ani hromadná výstavba nájomných bytov a ani demografický vývoj.

Najbližší vývoj hrá v prospech predávajúcich. Veď 70 až 80 % bytov v rámci projektov sa predáva z papiera. Kupujúci teda financujú výstavbu už v čase, keď sa development iba začína realizovať. Kým je vysoký záujem kupujúcich, ceny nehnuteľností nemajú dôvod klesať.