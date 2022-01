M. Krajniak si myslí, že pri daňovo-odvodovej reforme sa dá dospieť k dohode

dnes 10:01 -

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) si myslí, že v debate medzi všetkými koaličnými partnermi o daňovo-odvodovej reforme z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) by sa dalo dospieť k dohode. K takej, aby bola pre každého nejakým spôsobom prínosom. Povedal to v rozhovore pre TASR.

Minister považuje za cieľ daňovo-odvodovej reformy dosiahnuť čo najspravodlivejší a najjednoduchší daňový systém, ktorý by súčasne zohľadňoval priority, ktoré chce štát podporiť. Podotkol, že sa na reformu treba dívať ako na celok, najviac však pozitívne vyzdvihol podporu rodín s deťmi a nižšie zdaňovanie práce. "Práve preto, aby sa oplatilo pracovať aj tým, ktorí majú nižšie platy. Aby im ostalo čo najviac z toho, čo zarobia, a aby sme znížili odvody a dane pre týchto ľudí," komentoval minister.

Krajniak súhlasí aj s tým, aby sa férovo zadefinovalo, že pri zamestnancoch na tej istej pozícii a v tej istej firme nemá byť rozdiel v tom, koľko dostanú zaplatené v čistom. Či už ide o zamestnanca, dohodára alebo živnostníka.

Minister vníma aj isté nevýhody, ktoré by zmena legislatívy priniesla pre časť samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). "Vnímame požiadavku, aby každý, kto na nový daňový systém nabehne, bol čo najviac presvedčený o výhodách toho, akým spôsobom bude môcť z toho profitovať. Ale nejaká spravodlivosť tam zachovaná musí byť," vyjadril sa minister.

Podľa Krajniaka by malo byť cieľom zavedenia zmien dostať na palubu daňovej lode čo najviac ľudí. "Aby videli, aké konkrétne prínosy budú mať z toho oni. Ak sú niektoré otázky, ktoré sú ešte sporné, to si rozdebatujme," skonštatoval minister s tým, že ideálne by bolo brať ohľad aj na ekonomicky aktívnych ľudí, ktorí živnosť vnímajú ako svoje presvedčenie a nechcú byť v pracovnom pomere. "Tak im umožnime, aby to pre nich bolo výhodné," uzavrel minister.

Na otázku, ako vníma niektoré podmienky, ktoré Matovič kládol napríklad smerom k reštauráciám (povinné servírovanie krčahu vody ku každému jedlu) Krajniak odpovedal, že je to vec, ktorá sa určite dá dodiskutovať a reforma na tom nestojí ani nepadá. "Veď ak súčasťou daňovej reformy má byť zníženie DPH pre gastroslužby, tak sa z toho odrazme a nájdime riešenie, ako to zrealizovať. A nie kvôli nejakému krčahu vody to nezrealizovať," dodal minister.