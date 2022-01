Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu skĺzla pod 80 USD/barel

dnes 8:16 -

Ceny ropy zaznamenali v stredu pokles, pod čo sa podpísal najmä rast ropných zásob v USA. Ich zvýšenie signalizuje, že dopyt po rope v krajine, ktorá je najväčším spotrebiteľom komodity na svete, klesá. Pokles bol však iba mierny a cena ropy Brent skĺzla len tesne pod hranicu 80 USD za barel (159 litrov), na ktorej uzatvorila predchádzajúce obchodovanie.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.13 h SEČ 79,90 USD (70,84 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 10 centov. Rovnako o 10 centov klesla aj cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom, pričom dosiahla 76,89 USD/barel.

Ceny do veľkej miery ovplyvnili informácie o zvýšení zásob ropy v USA. Ako uviedol Americký ropný inštitút (API) vo svojom odhade, za týždeň do 31. decembra sa zásoby ropy v Spojených štátoch zvýšili o 7,1 milióna barelov. Podľa odhadov inštitútu vzrástli aj zásoby ropných destilátov, a to o 4,4 milióna barelov.

Navyše, zoskupenie ropných producentov OPEC+ v utorok (4. 1.) rozhodlo, že vo februári bude pokračovať vo svojom programe postupného zvyšovania produkcie o 400.000 barelov denne. To znamená, že zvýšenie ťažby v tomto rozsahu zrealizuje OPEC už siedmy mesiac po sebe.