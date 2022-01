Svetová ekonomika v roku 2022: Toto sú hlavné faktory, ktoré si zaslúžia mimoriadnu pozornosť 

Zdroj: the conversation

Foto: TASR/AP;getty images

dnes 0:02 -

Medzinárodný menový fond predpokladá v roku 2022 rast na úrovni 4,9 % a OECD na 4,5 %. Tieto čísla sú nižšie ako približne 5 až 6 % očakávaný globálny rast v roku 2021, čo však predstavuje nevyhnutný odraz od opätovného otvorenia po pandemických minimách z roku 2020.



Nové mutácie

Aký rozdiel teda spôsobí omikron pre rast ekonomiky? Už vieme, aký dopad mal v predvianočnom období, keď sa ľudia museli vyhýbať reštauráciám. V nasledujúcich mesiacoch si kombinácia zvýšených obmedzení, obozretných spotrebiteľov a ľudí v karanténe pravdepodobne vyberie svoju daň.



Avšak skutočnosť, že nový variant sa zdá byť miernejší, než sa pôvodne obávalo, pravdepodobne znamená, že obmedzenia sa rušia rýchlejšie a že ekonomický efekt je miernejší. Napríklad Izrael a Austrália už uvoľňujú obmedzenia napriek vysokému počtu prípadov. Zároveň sa však nedá čudujte, kým sa úroveň zaočkovanosti západu nevyrovná s veľmi nízkou mierou v niektorých častiach sveta, ak ďalší nový variant prinesie ďalšie škody na zdraví aj svetovej ekonomike.





Britský think-tank Centrum pre ekonomický a obchodný výskum (CEBR) zverejnil novšiu predpoveď na rok 2022 tesne pred Vianocami. Predpovedá, že globálny rast dosiahne tento rok 4 % a že celková svetová ekonomika dosiahne nové historické maximum 100 biliónov USD.



Inflačná otázka

Ďalšou veľkou neznámou je inflácia. V roku 2021 sme videli náhly a prudký nárast inflácie v dôsledku obnovenia globálnej hospodárskej aktivity a prekážok v globálnom dodávateľskom reťazci. Veľa sa diskutovalo o tom, či sa táto inflácia ukáže ako dočasná, pričom sa centrálne banky dostali pod tlak, aby zabezpečili, že sa nezvrtne do špirály.



Európska centrálna banka, Federálny rezervný systém a Bank of Japan sa doteraz zdržali zvyšovania úrokových sadzieb z ich veľmi nízkych úrovní. Bank of England, na druhej strane, nasledoval odporúčania MMF a zvýšila sadzby z 0,1 na 0,25 % v decembri minulého roka. To je príliš málo na to, aby sa tým obmedzila inflácia alebo prinieslo niečo dobré okrem zvýšenia nákladov na pôžičky pre firmy a na zvýšenie splátok hypoték pre domácnosti. To znamená, že trhy vsádzajú, že rast sadzieb bude nasledovať, a že Fed tiež začne zvyšovať sadzby na jar tohto roka.



Ešte dôležitejšou otázkou týkajúcou sa inflácie je však to, čo sa stane s kvantitatívnym uvoľňovaním (QE), čo je politika zvyšovania peňažnej zásoby, vďaka ktorej hlavné centrálne banky v posledných rokoch nakupovali vládne dlhopisy a iné finančné aktíva v hodnote približne 25 biliónov USD, vrátane približne 9 biliónov USD kvôli pandémii COVID-19.







Fed aj ECB sa stále držia QE a každý mesiac pridávajú aktíva do svojich súvah. Fed v súčasnosti znižuje mieru týchto nákupov s cieľom zastaviť ich v marci, pričom nedávno oznámil, že presunie dátum ukončenia na jún. ECB tiež uviedla, že obmedzí QE, ale zatiaľ je odhodlaná pokračovať.

Samozrejme, skutočná otázka je, čo tieto centrálne banky robia v praxi. Ukončenie kvantitatívneho uvoľňovania a zvýšenie úrokových sadzieb bude nepochybne brzdiť oživenie. Prognóza CEBR napríklad predpokladá, že v roku 2022 zaznamená pokles trhov s dlhopismi, akciami a nehnuteľnosťami o 10 až 25 %. Bude zaujímavé sledovať, či vyhliadky na takéto otrasy prinútia Fed a Bank of England, aby boli opäť holubičí, najmä ak vezmeme do úvahy pokračujúcu neistotu okolo pandémie.



Politika a globálny obchod

Obchodná vojna medzi USA a Čínou bude pravdepodobne pokračovať aj v roku 2022. Dohoda „fáza 1“ medzi oboma krajinami, v rámci ktorej Čína súhlasila so zvýšením nákupov určitých tovarov a služieb z USA o celkovo 200 miliárd USD v roku 2020 a v roku 2021 minula tento cieľ približne o 40 % (ku koncu novembra).



Platnosť dohody už vypršala a veľkou otázkou pre medzinárodný obchod v roku 2022 je, či bude existovať nová dohoda „fáza 2“. Optimizmus chýba. Hoci Donald Trump už dávno opustil úrad, ale stratégia USA voči Číne zostáva výrazne trumpovská, pričom Číňanom pod vedením Joea Bidena neboli ponúknuté žiadne výrazné ústupky.







Aj napätie medzi Západom a Ruskom v súvislosti s Ukrajinou a ďalšia eskalácia ekonomických sankcií voči Putinovi môžu mať ekonomické dôsledky pre globálnu ekonomiku, v neposlednom rade pre závislosť Európy od ruského plynu. Čím väčšiu angažovanosť v nadchádzajúcich mesiacoch uvidíme na oboch frontoch, tým lepšie to bude pre rast.



Čokoľvek sa politicky stane, je jasné, že Ázia bude veľmi dôležitá pre vyhliadky rastu v roku 2022. Hlavné ekonomiky ako Spojené kráľovstvo, Japonsko a eurozóna boli nedávno, v treťom štvrťroku 2021, všetky stále menšie ako pred pandémiou. Aktuálnejšie údaje zatiaľ nie sú k dispozícii. Jedinou veľkou rozvinutou ekonomikou, ktorá už vyrovnala svoje straty a znovu nadobudla veľkosť spred pandémie, sú Spojené štáty americké .







Na druhej strane Čína zvládla pandémiu dobre. Aj keď s prísnymi kontrolnými opatreniami. Jej hospodárstvo dosiahlo silný rast od druhého štvrťroka 2020. Bojuje s veľmi zadlženým trhom s nehnuteľnosťami, no zdá sa, že si poradila s týmito problémami relatívne hladko. Hoci analytici nevedia, do akej miery budú problémy s čínskym dlhom v roku 2022 brzdou, niektorí, ako finančníci z Morgan Stanley tvrdia, že silný export, akomodačná monetárna a fiškálna politika, úľava pre sektor nehnuteľností a trochu uvoľnenejší prístup k znižovaniu emisií uhlíka, poukazujú na slušný výkon.



Pokiaľ ide o Indiu, ktorej ekonomika zaznamenala počas pandémie dvojnásobný pokles, vykazuje silný pozitívny trend s očakávaným rastom 8,5 % v budúcom roku. Domnievať sa preto, že rozvíjajúca sa Ázia bude v roku 2022 niesť globálny rast a svetové ekonomické ťažisko sa bude naďalej presúvať na východ zrýchleným tempom, nie je vôbec iluzórne.