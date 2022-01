Čína spúšťa aplikáciu pre svoju vlastnú digitálnu menu, snaží sa rozšíriť jej používanie

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 16:28 -

Čínska centrálna banka spustila pilotnú verziu aplikácie peňaženky pre digitálny jüan v snahe rozšíriť jej používanie medzi ľuďmi. Už má za sebou niekoľko pokusov po celej krajine vo forme lotérií, v ktorých používatelia v určitých mestách dostali malé množstvo digitálnej meny na míňanie. Niektorí maloobchodníci, ako napríklad e-commerce spoločnosť JD.com, ju vlani začala akceptovať ako platobný prostriedok.



Teraz si však aplikáciu môže stiahnuť viac ľudí v určitých mestách, čo poukazuje na to, ako sa Čína snaží prinútiť viac ľudí, aby používali digitálnu menu, hoci ešte nebola oficiálne zavedená na národnej úrovni a neexistuje na to žiadny časový plán. Digitálny juan, alebo e-CNY, je digitálna verzia štátnej meny Číny a na jeho vytvorení krajina pracuje od roku 2014. Nie je to kryptomena ako Bitcoin, vydáva ju a má ju pod kontrolou čínska centrálna banka.

Aplikácia je dostupná v čínskych obchodoch s aplikáciami pre Android a App Store spoločnosti Apple. Umožňuje používateľom otvoriť si digitálnu peňaženku pre jüan a míňať menu. Nová aplikácia toto umožňuje používateľom zatiaľ v 10 oblastiach vrátane veľkých miest ako je Šanghaj a Peking. Predtým mohli aplikáciu používať iba vybraní používatelia na základe pozvánky. Teraz si však každý môže stiahnuť aplikáciu, čo len potvrdzuje, nakoľko sa Čína snaží prinútiť viac ľudí, aby používali digitálnu menu.



„Oblasti zimných olympijských hier v Pekingu“ sú jedným z miest, kde možno použiť digitálny jüan, podľa oznámenia v aplikácii. Zimné olympijské hry, ktoré sa tento rok konajú v čínskom hlavnom meste, boli jedným z podujatí, na ktoré sa Čínska ľudová banka zameriavala, aby priniesla digitálny jüan do života. Napriek tomu bude aplikácia e-CNY čeliť silnej konkurencii dvoch dominantných digitálnych platobných aplikácií v Číne – Alipay od Ant Group a WeChat od Tencent.