MPSVR chce nastaviť nový, efektívnejší dozor v sociálnych veciach

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR chce vytvoriť nový systém dozoru nad výkonom v sociálnej oblasti. Je to cieľom novej legislatívy, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) predložil šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina). Pripomienky k návrhu sa dajú posielať do 19. januára.

Rezort práce tvrdí, že cieľom nového zákona o inšpekcii v sociálnych veciach je zvýšenie kvality a zabezpečenie férového zaobchádzania a ochrany najzraniteľnejších skupín obyvateľstva odkázaných na pomoc iných. Legislatíva má zabezpečiť aj vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie stanovených povinností v tejto oblasti. Ak navrhované znenie zákona uspeje v legislatívnom procese, jeho účinnosť sa predpokladá od júla 2022.

Návrh zavádza správny dozor ministerstva v oblasti sociálnych vecí. Účelom je vytvoriť funkčný systém kontroly nad plnením zákonom určených povinností aj voči tým subjektom, ktoré inak nie sú podriadené rezortu práce. Ide o inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne služby, vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately či pôsobia na úseku kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Ministerstvo práce bude môcť pri zistených nedostatkoch u daného dozorovaného subjektu právne zasiahnuť, okrem iného aj uložením sankcií. Tieto kompetencie dostane do rúk nový špecializovaný nezávislý útvar, ktorý na tento účel vznikne na ministerstve.

"Doterajší systém kontroly a dohľadu nad poskytovaním sociálnej pomoci je rozdelený medzi viacero štátnych inštitúcií, a tým sa stáva neprehľadný a v mnohých prípadoch aj neefektívny," skonštatoval Krajniak.

Rezort spomenul, že podľa súčasných pravidiel sú kompetencie v oblasti kontroly rozdelené medzi samosprávy, organizačné útvary ministerstva, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež úrady práce. Z takto nastaveného systému podľa ministerstva doslova "uniká" kontrola samotnej kvality poskytovanej starostlivosti. A to napríklad pri starostlivosti o takmer 75.500 osôb, o ktorých sa starajú neformálni opatrovatelia či osobní asistenti. V tomto prípade ide najmä o domácu starostlivosť, ktorú zabezpečujú rodinní príslušníci a poberajú za to príspevok na opatrovanie. Výrazným problémom podľa ministerstva je tiež nedostatok personálnych kapacít, ktoré samotné kontroly vykonávajú.

"Nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach spája prvky vonkajšej kontroly (dozorovaný subjekt nie je podriadený vykonávateľovi správneho dozoru, napríklad zariadenie sociálnych služieb, akreditovaný subjekt) a vnútornej kontroly (dozorovaný subjekt je podriadený vykonávateľovi správneho dozoru, napríklad úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)," vysvetlil rezort práce.