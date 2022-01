Od začiatku roka platí viacero zmien, napríklad aj rozšírené ručenie za DPH

dnes 14:31 -

Od začiatku tohto roka vstúpilo do platnosti viacero zmien v oblasti daní. Jednou z najvýznamnejších je rozšírené ručenie odberateľa za odvod dane z pridanej hodnoty (DPH) dodávateľom. Odberateľ si musí po novom skontrolovať, či platí dodávateľovi peniaze na bankový účet zaregistrovaný u Finančnej správy SR, upozornilo v pondelok ministerstvo financií na sociálnej sieti. K ďalším zmenám došlo napríklad v Registri účtovných závierok, archivácii účtovných dokladov, ale aj v pravidlách zdaňovania pre kontrolované zahraničné spoločnosti.

"Zmeny týkajúce sa zavedenia tzv. registrovaného bankového účtu platiteľov DPH a úpravy inštitútu ručenia za daň sú zamerané na vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom s čo najnižším vplyvom na administratívne povinnosti platiteľov," uviedol rezort financií. V súvislosti so zavedením registrácie bankových účtov platiteľa dane tiež platí, že od 1. januára tohto roka daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť len na registrovaný bankový účet platiteľa, ktorý bude zverejnený v zozname bankových účtov správcom dane.

Podnikatelia už môžu svoje účtovné doklady uchovávať v elektronickej podobe. Zavádza sa navyše možnosť jednoduchšieho prevodu dokumentov z listinnej do elektronickej podoby, a to bez nutnosti použiť takzvanú zaručenú konverziu. Tento krok prinesie podľa rezortu financií zníženie nákladov na papier a tlač dokumentov, zníženie environmentálnej záťaže podnikateľa, ale aj zníženie nákladov na prenájom priestorov na archiváciu. Všetky právnické osoby už musia ukladať účtovné dokumenty do verejnej časti Registra účtovných závierok v elektronickej podobe.

Prísnejšie pravidlá začali platiť pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC). Opatrenie je podľa MF zamerané proti obchádzaniu daňovej povinnosti odklonom ziskov do zahraničia. Po novom sa odklonené zisky zdania tak, ako keby boli vyplatené do SR vo forme dividend.

Novinkou je aj zníženie poplatku na polovicu za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania pre daňovníkov s dobrým indexom daňovej spoľahlivosti či možnosť daňového subjektu požiadať o záväzné stanovisko za 1000 eur a v prípade vysokospoľahlivého subjektu bude táto suma polovičná, teda 500 eur. Správca dane má automaticky oznamovať výšku preddavkov na daň a ich splatnosť.