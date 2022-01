V priemyselnom parku v Krásne nad Kysucou má pribudnúť 400 pracovných miest

dnes 13:01 -

V priemyselnom parku v Krásne nad Kysucou chce v tomto roku jeden zo zahraničných investorov rozširovať výrobu a prijať ďalších 400 zamestnancov. Podľa primátora Jozefa Grapu pracuje aktuálne v priemyselnom parku približne 2000 ľudí.

Doplnil, že v roku 2022 očakáva v priemyselnom parku aj ďalšie investície. "Máme žiadosti o územné rozhodnutia, stavebné povolenia a verím, že Krásno je na Kysuciach druhým priemyselným celkom. Samozrejme, že sa nemôžeme rovnať Kysuckému Novému Mestu, kde Schaeffler zamestnáva 5000 ľudí a drží celý priemysel okolo," uviedol Grapa.

V priemyselnom parku ožívajú aj služby. "Masa ľudí, ktorá sa tam denne pohybuje, inšpiruje ďalších podnikateľov. Či už je to zabezpečenie stravy, kaderníctvo, holičstvo, skrášľovacie služby, umývačka áut, kaviareň. Vidím, že idú práve tam, kde sú ľudia a kúpna sila. A už to nie je len pre zamestnancov priemyselného parku. Ale za službami chodí veľa ľudí mimo Krásna nad Kysucou. Vedia, že tam bezpečne zaparkujú a niekedy nemusia ísť ani do mesta," povedal Grapa.

Priemyselný park sa podľa neho podarilo oživiť a naštartovať v kritických rokoch 2010 a 2011. "Keď sa všetko zatváralo, my sme začali otvárať fabriky. Verím, že nás už žiadna kríza nepotlačí do veľkej nezamestnanosti. Lebo okrem automotive a strojárstva sú tam rôzne zamerania. A tak, ako to v biznise ide, raz ide jedno lepšie, raz druhé. Ale vyvažuje sa to a je tam stabilita," skonštatoval.

Podotkol, že rozvoju priemyselného parku pomohla aj bytová výstavba. "To bola jedna z prvých myšlienok, aby ľudia neodchádzali za zamestnaním mimo domova, a potom si tam hľadali bývanie. Pracovnej sily je málo a zvážajú sa tu zamestnanci z celých Kysúc, Oravy a ďalších miest. Mladí ľudia sa často zoznámia v práci alebo keď idú z práce. Zoberú sa, a potom tu hľadajú aj byt. Aby nemuseli dochádzať, keď tu môžu bývať a majú tu obidvaja zamestnanie," vysvetlil Grapa.