Našim najväčším protikorupčným opatrením bolo rozviazanie rúk OČTK

Najväčším protikorupčným opatrením, ktoré dosiahla súčasná koalícia, bolo rozviazanie rúk orgánom činným v trestnom konaní (OČTK). Myslí si to líder OĽANO a minister financií Igor Matovič. V rozhovore pre TASR povedal, že zákon o lobingu či úprava majetkových priznaní verejných funkcionárov nie sú skutočnými riešeniami v boji proti korupcii. Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár naznačil, že by jeho hnutie mohlo podať návrh, týkajúci sa lobingu a mimovládnych organizácií.

"Najúčinnejšie a najzásadnejšie protikorupčné opatrenie, ktoré sme zaviedli, bolo, že sme absolútne rozviazali ruky policajtom, ´NAKE´, prokurátorom. Dnes policajti či prokurátori nekonajú na základe objednávky. Je dovolené ísť po krku komukoľvek," povedal Matovič.

Ľudia podľa neho nemôžu mať pocit, že je tu niekto chránený, takzvaný náš človek. To, že sa nedá zavolať premiérovi či ministrovi, ktorý by všetko vybavil, je podľa Matoviča najlepšie protikorupčné opatrenie.

Majetkové priznanie, akokoľvek podrobné, podľa lídra OĽANO nedokáže zabrániť korupcii a rozkrádaniu verejných zdrojov. Majetkové priznanie podľa neho neukáže, že je niekto korupčník. "Napíše to na inú osobu, alebo si dá zlaté tehly do trezora. To v majetkovom priznaní nezbadáte. Vôbec si nemyslím, že majetkové priznanie je svätý grál boja proti podvodníkom v politike alebo medzi verejnými funkcionármi," vyhlásil. Dodal, že jeho návrh milionárskej dane by bol efektívnejší. "Práveže si myslím, že priebežný skríning majetkov veľmi bohatých ľudí, čo je návrh na milionársku daň, by bol omnoho účinnejší. Toto riešenie používa kopec krajín, ktoré majú dobré výsledky v boji proti korupcii," doplnil Matovič.

Ani zákon o lobingu by podľa neho nebol reálnym riešením. "Zákon o lobingu považujem za hlúposť. Môžeme to mať v programovom vyhlásení vlády, ale to je neúčinné riešenie," povedal. Aj keby sa zaviedol register lobistov, nezabráni to podľa neho stretávaniu sa s lobistami niekde v pivnici. A to aj s takými, ktorí v registri nie sú. "Špinavú dohodu o kradnutí dohodnú mimo registrov, mimo zákona o verejnom lobingu," dodal Matovič.

Kollár v rozhovore pre TASR ozrejmil, že v opozícii jeho hnutie dvakrát podalo návrh zákona o lobingu. "Týkal sa mimovládnych organizácií, ich označovania, odkiaľ majú peniaze. Mohol by som znova oprášiť tento návrh a priniesť ho, aby sme vedeli, kým je mimovládna organizácia financovaná a koho záujmy háji," vyhlásil.

Vláda si do svojho programového vyhlásenia napísala, že prijme funkčný zákon o lobingu, ktorý bude kombináciou zákonnej regulácie, povinného registra lobistov a kódexu. "Vláda SR takisto zavedie osobitný register pre lobistov s údajmi o tom, v ktorých veciach plánujú vykonávať lobing, aj s informáciami o ich klientoch, nákladoch a odmene za činnosť lobistu," píše sa v programe kabinetu.