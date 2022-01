Pre motoristov sa v roku 2021 zmenilo veľa, rozbehli sa opravy ciest

dnes 10:01 -

Pre motoristov sa v uplynulom roku 2021 zmenilo veľa. Otvoril sa očakávaný južný obchvat Prešova a značná časť obchvatu Bratislavy. Zároveň sa podarilo rozbehnúť veľkoplošné opravy ciest prvej triedy, ktoré budú pokračovať aj v budúcich rokoch. V rozhovore pre TASR to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

V tomto roku zároveň rezort dopravy pripravil v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) cestný harmonogram. "Vôbec prvýkrát v histórii máme jasný a transparentný plán, ako postupovať pri príprave a výstavbe kľúčovej cestnej infraštruktúry, a to na základe exaktných analytických dát," opísal Doležal. Podotkol, že štát má obmedzené zdroje, preto je potrebné stavať tam, kde je to najviac potrebné, nie tam, kde si to prajú politici. Takto sa podľa neho bude stavať tam, kde je to objektívne najviac potrebné.

Aj v prípade železníc považuje za veľký míľnik, že vytvorili a predstavili verejnosti Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry, ktorý ideovo nadväzuje na ten cestný. Rovnako ho teší, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) počas jesene za 57 miliónov eur zrekonštruovali či opravili viacero úsekov a ďalšími úpravami zlepšili situáciu na železniciach, čo prispeje k zníženiu meškania vlakov.

Poukázal však na to, že ak to štát myslí so železnicou vážne, musí prehodnotiť priority. V súčasnosti na rekonštrukcie či v minimálnej miere modernizácie železničnej infraštruktúry dáva Slovensko 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). "V praxi to znamená, že len sanujeme trate, na ktorých je masívny investičný dlh. Železnice ako najekologickejšia forma dopravy si zaslúžia našu pozornosť, no viac ako rozprávať o potrebe znižovania emisií, by sme mali prejsť ku konkrétnym činom," zdôraznil Doležal.

Zároveň dodal, že okrem infraštruktúry sa snaží rezort dopravy zvýšiť aj komfort cestujúcich. "Iste, sme závislí od finančných možností štátu či eurofondov. Železničná spoločnosť napríklad nakúpila len za posledný polrok deväť nových vlakov, ktoré budú jazdiť na východe krajiny a pred pár dňami štyri nové elektrické jednotky, ktoré budú jazdiť na západnom a strednom Slovensku."