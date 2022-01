Akciovka Slovensko IT sa namiesto príležitosti stala záťažou pre štát

dnes 9:31 -

Za rok sa stala zo štátnej akciovky Slovensko IT namiesto príležitosti záťaž pre štát. V rozhovore pre TASR to povedal prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš. Myslí si to preto, lebo štát pre túto akciovku musí doslova hľadať projekty, takže jej efektívnosť je veľmi otázna.

"Príkladom je Slovensko v mobile, kde ponuky firiem na dodávku riešenia mobilného identifikátora (ID) pre občanov v elektronickom svete boli výrazne lacnejšie ako ponuka Slovensko IT. A je otázka, že či Slovensko IT je tou firmou, ktorá je nastavená na realizáciu projektov, lebo pôvodný profil tejto firmy pri jej vzniku taký nebol," poznamenal Fitoš.

Slovensko IT medzi inými vyvinulo aj aplikáciu eRúško, ktorá však v súčasnosti nie je zavedená do praxe. Na otázku, či má zmysel niečo vyvíjať, ak je následne problém so zavedením do praxe, Fitoš odpovedal, že to pripisuje nepochopeniu digitalizačných projektov zo strany predstaviteľov na politickej úrovni. Ak k takémuto nepochopeniu informatických či digitalizačných projektov dôjde zo strán napríklad ministrov, štátnych tajomníkov či ich najbližších nominantov, z pozície informatikov sa veľmi ťažko presadzujú akékoľvek projekty. "Bohužiaľ, v rezortoch vidíme toho záujmu o informatizáciu strašne málo," okomentoval Fitoš.

Priblížil, že v komerčnom svete sa ľudia, ktorých agenda nie je informatická, ale potrebujú pre ňu informačný systém či iné digitálne služby, nazývajú biznis vlastníkmi. Štát však podľa neho takúto požiadavku na informačné systémy nevysiela, a tak sa ťažko prichádza s nejakými podnetmi. Pretože aj keby tie podnety akceptované boli, treba potom na ministerstvách prijať organizačné opatrenia, napríklad zmeny v procesoch alebo v tom, ako úradníci pracujú. "Toto sa má zmeniť a je to pomerne komplikovaná činnosť, nie každý sa do nej hrnie," poznamenal Fitoš.