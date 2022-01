Premiér E. Heger víta návrh EK zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

dnes 19:31 -

Premiér Eduard Heger (OĽANO) víta návrh Európskej komisie (EK), ktorý zaraďuje jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje energie. Považuje to za vyvrcholenie viac ako ročného úsilia spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom či s bývalým českým premiérom Andrejom Babišom. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR.

Heger vyhlásil, že pre Slovensko je kľúčové, aby jadro nezostalo v investičnej nevýhode. Komisia podľa jeho slov "uznala, že na naplnenie cieľa, ktorým je klimatická neutralita, je potrebné prihliadnuť na energetický mix jednotlivých členských štátov, keďže tie majú rôzne štartovacie pozície".

Slovensko podporuje celoeurópsky cieľ dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050. "Bez jadrovej energie to však nepôjde. Je stabilná (na rozdiel od väčšiny obnoviteľných zdrojov) a nízkoemisná, a preto je dôležitá pri prechode na zelenú ekonomiku," uviedli z ÚV SR. Na Slovensku sa vyrába viac ako polovica elektriny z jadra, čo ho radí na druhé miesto v EÚ. "Po dostavbe tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce to bude vyše 70 percent," priblížili.

Kategorizácia jadrovej energie ako udržateľného zdroja je podmienená bezpečným odstraňovaním jadrového odpadu členskými štátmi, ktoré jadrové elektrárne prevádzkujú. "EK tiež v dokumente uznala zemný plyn ako dočasne udržateľný zdroj energie, ktorý má pomôcť najmä pri prechode z vysoko znečisťujúcich palív, akým je napríklad uhlie," dodali z ÚV SR.