Ceny ropy za rok 2021 vzrástli, cena Brentu dosiahla najvyšší rast za päť rokov

V posledný deň minulého roka klesli ceny ropy o vyše 2 %, za celý rok však zaznamenali prudký rast. V prípade Brentu to bol najvyšší rast za päť a v prípade americkej WTI za 12 rokov. Prispelo k tomu prudké zotavenie svetovej ekonomiky z dôsledkov protipandemických opatrení v roku 2020.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla v závere obchodovania v piatok 31. decembra 77,78 USD (68,67 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,75 USD (2,2 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI uzatvorila obchodovanie v roku 2021 na úrovni 75,21 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,78 USD alebo 2,31 %.

Za celý rok však cena Brentu vzrástla o 50,5 %, čo bol najvýraznejší rast od roku 2016. Cena WTI rástla ešte výraznejšie. Rast dosiahol 55,5 %, čo predstavuje najprudšie tempo rastu ceny WTI od roku 2009, v ktorom rast dosiahol viac než 70 %.

V obidvoch prípadoch dosiahla cena ropy ročné maximum v októbri. Cena Brentu zaznamenala v danom mesiaci 86,70 USD/barel, čo znamenalo najvyššiu cenu od roku 2018. Cena WTI dosiahla v októbri 85,41 USD za barel, najvyššiu úroveň od roku 2014.

"Bol to rok výrazného zotavenia globálneho dopytu po ropných produktoch," zhodnotil vývoj v roku 2021 John Kilduff, partner v spoločnosti Again Capital Management v New Yorku. Upozornil, že vzhľadom na pandémiu trhy ešte stále nie sú za vodou, dopyt po rope sa však priblížil k úrovni spred pandémie.

Analytici zároveň očakávajú, že ceny ropy porastú aj v tomto roku. "Zaznamenali sme deltu aj omikron a všetky možné lockdowny a obmedzenia v oblasti cestovania. Napriek tomu sa dopyt po rope držal na relatívne stabilnej úrovni," povedal Craig James, hlavný ekonóm z austrálskej maklérskej spoločnosti CommSec.

Na druhej strane, v súvislosti s prudkým zvýšením počtu infikovaných vo svete v závere roka analytici upravili svoju prognózu cien ropy na rok 2022 smerom nadol. V decembrovom prieskume agentúry Reuters 35 oslovených analytikov počítalo s tým, že cena Brentu dosiahne v roku 2022 v priemere 73,57 USD/barel. V novembrovom odhade počítali s cenou na úrovni 75,33 USD za barel. Zároveň to znamená prvú redukciu prognózy od augusta.