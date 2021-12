Určovanie výšky príspevku pre osoby ŤZP sa upraví

dnes 12:31 -

Pri jednorazových peňažných príspevkoch na kompenzáciu výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), napríklad na úpravu bytu, kúpu vozidla či pomôcky, sa upraví určovanie výšky príspevku. Osoby s najnižšími príjmami by tak mali dostať kompenzáciu v takmer plnej výške. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia z dielne ministerstva práce, ktorej ustanovenia vstupujú do účinnosti postupne 31. decembra a 1. januára.

Pri cene pomôcky, či úpravy bytu alebo vozidla, by mali po novom osoby s postihnutím, ktorých príjem nepresahuje životné minimum, dostať kompenzáciu nákladov od 90 do 98 % v závislosti od výšky nákladov. Ak je príjem osoby do dvojnásobku životného minima, kompenzácia je od 90 do 95 %, pri trojnásobku od 85 do 90 %, pri štvornásobku od 70 do 80 % a pri päťnásobku životného minima od 50 do 70 %. Takisto od ceny a od príjmu závisí aj percentuálna výška príspevku pri oprave pomôcky.

V oblasti ceny zdvíhacieho zariadenia bude kompenzácia pri osobe s príjmom maximálne do úrovne životného minima na úrovni 98 % z ceny zariadenia, pri dvojnásobku 95 %, trojnásobku 90 %, štvornásobku 85 % a pri osobách, ktorých príjem je do päťnásobku úrovne životného minima, je kompenzácia na úrovni 80 % ceny.

Pri kúpe motorového vozidla bude môcť postihnutá osoba s príjmom na úrovni životného minima dostať kompenzáciu vo výške 90 % ceny auta, pri dvojnásobku 85 %, pri trojnásobku 80 %, štvornásobku 70 % a pri päťnásobku životného minima pôjde o 55-percentnú kompenzáciu. Legislatíva však počíta s maximálnou cenou vozidla 13.277,57 eura.

Ministerstvo práce vyčíslilo, že novela ukrojí zo štátneho rozpočtu každoročne od roku 2022 po rok 2024 okolo 280.000 eur.