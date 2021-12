Plynovod Jamal zostáva v reverznom režime aj v piatok, jedenásty deň v rade

dnes 9:16 -

Plynovod Jamal, ktorý tradične prepravuje ruský plyn cez Poľsko do západnej Európy, naďalej pracuje v reverznom režime. To je už jedenásty deň v rade, keď plyn prúdi z Nemecka do Poľska, ukázali údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade.

Podľa údajov z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici prúdil plyn v piatok ráno cez Jamal z Nemecka do Poľska v hodinovom objeme viac než 1,2 milióna kilowatthodín. Tok plynu v reverznom móde tak zostal v podstate rovnaký ako vo štvrtok (30. 12.)

Výsledky aukcie navyše ukázali, že ruský plynárenský koncern Gazprom si ani na piatok nerezervoval tranzitné kapacity na vývoz plynu cez plynovod Jamal.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň uviedol, že dôvodom súčasnej napätej situácie na európskom trhu rovnako ako reverzného toku plynovodu Jamal je predaj ruského plynu z Nemecka do Poľska a na Ukrajinu. Na vine sú podľa neho nemeckí dovozcovia plynu. Nemecké ministerstvo hospodárstva sa k tomu odmietlo vyjadriť a importéri plynu nereagovali na otázku agentúry Reuters.

Obchodníci s plynom sú podľa analytikov a expertov o odvetvia aktuálne pri dodávkach európskym zákazníkom závislí od zásob. Inak by museli platiť rekordné ceny na spotovom trhu.