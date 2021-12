V novom roku sa SP zameria na elektronické PN a budúcich dôchodcov

dnes 8:01 -

V budúcom roku je prioritou Sociálnej poisťovne (SP) úspešne zaviesť do praxe elektronickú "péenku", ktorá odbremení poistencov od byrokracie počas choroby a ušetrí im čas. Je to pritom len prvý krok k elektronizácii ďalších nemocenských dávok, ku ktorej práve elektronické prepojenie na lekárov otvorí cestu. SP tiež chce začať proaktívne oslovovať ľudí v preddôchodkovom veku, aby im pomohla pripraviť sa na proces odchodu do dôchodku. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ SP Juraj Káčer.

Legislatíva, ktorej súčasťou je aj zavedenie elektronickej PN, je aktuálne v parlamente. SP sa podľa Káčerových slov celý rok podieľala na príprave týchto zmien. "Momentálne čakáme na definitívne znenie zákona, ktorý by mal ľudí odbremeniť od nosenia papierov od lekára k zamestnávateľovi a do Sociálnej poisťovne," vysvetlil Káčer.

SP chce tiež oslovovať budúcich dôchodcov, začať chce ročníkom narodenia 1963. Dôvodom je, že k žiadosti o dôchodok treba preukázať všetky doby dôchodkového poistenia, čo býva zvlášť pri viacerých zamestnaniach zložité. "Pre lepšiu prehľadnosť pripravujeme nový dizajn individuálneho účtu poistenca, pribudnú v ňom nové funkcionality, aby bol ešte užitočnejší a komplexnejší," poznamenal Káčer a dodal, že ľudia z účtu získajú viac informácií, podrobnejšiu históriu svojho dôchodkového poistenia vrátane informácií o zamestnávateľoch.

Budúcich poberateľov penzií chce SP oslovovať zhruba tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Písomne ich bude informovať o obdobiach, počas ktorých o nich neeviduje žiadnu informáciu. Budúci penzisti tak budú mať možnosť chýbajúce údaje si dohľadať, zdokladovať a doplniť SP.

Aj v iných smeroch sa SP usiluje podľa Káčerových slov o otvorenú a zrozumiteľnú komunikáciu s občanmi. Začali napríklad komunikovať cez sociálne siete a spustili zasielanie noviniek e-mailom každému, kto má o to záujem. "Pripravujeme tiež nový web, na ktorom sa bude vedieť občan rýchlejšie zorientovať a dostane relevantné informácie. Dávky, ktoré poskytujeme, tu sú pre ľudí. Majú preto právo vedieť, na čo majú nárok a ako si to vybavia. To je náš cieľ," uzavrel Káčer.