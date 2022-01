Obnoviteľné zdroje energie: aké máme momentálne na Slovensku možnosti?

dnes 9:06 -

Tento stav majú zlepšiť obnoviteľné zdroje. Aké možnosti máme v tomto smere na Slovensku?



Aj Slovensko sa v rámci dohôd členských krajín EÚ zaväzuje správať zodpovedne na strane spotreby aj výroby. Zlepšenie stavu globálnej klímy pozostáva napríklad do šetrenia energiou, hospodárenia s odpadom, správneho obrábania pôdy, obmedzenia spaľovania fosílnych palív či redukcii odlesňovania. Práve k tomu prispievajú obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú jedným z hlavných pilierov budovania znalosti ekonomiky, prispievajú k efektívnosti rozvoja a inovácií informačných technológií či diverzifikácii štruktúry poľnohospodárstva a priemyslu.



Európa má jasný cieľ

Tieto zdroje majú schopnosť sa prirodzene obnovovať ešte počas ich využívania. Ich zásoby sa obnovujú približne rovnako rýchlo ako ich spotreba a vyskytujú sa v blízkosti zemského povrchu. Ich trend každým rokom stúpa, v roku 2019 tvorili takmer 22 percentný podiel z minutej elektrickej energie vo svete. Od roku 2010 ide o nárast o štyri percentuálne body. Slovensko, bohužiaľ, v tomto smere zaostáva, napríklad aj v konkurencii krajín V4.



Momentálne u nás zabezpečujú 8,1% spotreby (vedie jadrová energia s približne polovičným podielom). To však neznamená, že u nás nemáme možnosti na ich využitie. Európska únia sa zaviazala, že do roku 2030 podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov zdvojnásobí a zníži oproti roku 1990 podiel emisií o 55 %. Podľa prieskumu agentúry Focus pre Slovenskú klimatickú iniciatívu a organizáciu Budovy pre budúcnosť z roku 2021 nemá až 35 % Slovákov dostatočné informácie o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov energie pri ich využití v rodinných domoch.



Populárne solárne panely

Medzi najpreferovanejšie obnoviteľné zdroje u nás patria solárne panely na výrobu elektrickej energie. V posledných rokoch sa však výroba elektriny zo slnka u nás v letnej špičke drží len na troch percentách podielu z celkového energetického mixu. Fotovolika ale prináša množstvo nesporných výhod. Ide o získavanie energie prichádzajúcej vo forme slnečných lúčov zo slnka na Zem. Vďaka využitiu rôznych technológií túto energiu zachytíme a využijeme vo forme elektrickej alebo tepelnej energie. A práve výroba elektriny fotovoltickými systémami sa využíva najčastejšie.



Fotovoltika ako dobrá dlhodobá investícia

Fotovoltika funguje na princípe vytvorenia energie vďaka oddeleniu elektrónov od atómov, ktoré dopadajú na fotovoltické panely. Táto energia je čistá, obnoviteľná a nie je pri nej nutná náročná údržba. Vyhľadávanou výhodou je aj nízke finančné zaťaženie. Náklady sú minimálne, vzťahujú sa viac menej len na inštaláciu systému. Získanie energie je prakticky zadarmo. Veľkú pomoc prinášajú aj štátne dotácie. Ide o dlhodobú voľbu, životnosť fotovoltickyćh panelov totiž presahuje 30 rokov. Navyše si viete dopredu presne zistiť presnú cenu kilowatthodiny elektriny počas celej doby ich využívania. Keďže sa energia získava zo slnka, ide o stopercentný obnoviteľný zdroj.



