Jedna z posledných krajín bez eura: Česi hovoria spoločnej mene nie, aktuálne podľa ekonómov nie je pre nich výhodná

Neistý je tiež podľa nich vývoj ekonomiky eurozóny po skončení pandémie koronaviru alebo politika Európskej centrálnej banky. Na druhej strane prijatie jednotnej európskej meny by podľa ekonómov ešte viac znížilo transakčné náklady podnikov a úplne zrušilo riziko výkyvov kurzu koruny. Avšak ČR podľa nich aktuálne neplní podmienky stanovené na prijatie eura, napríklad práve pri verejných financiách.

Prijatie eura je tak podľa odborníkov nutné zvážiť a načasovať. Navyše je to podľa nich predovšetkým politické rozhodnutie, čo dlhodobo uvádza napríklad aj Česká národná banka. Zástupcovia novej vlády však už skôr uviedli, že prijatie eura neplánujú. Česko podľa nich nespĺňa podmienky na prijatie eura a pre krajinu to tiež zatiaľ nie je výhodné. Prijatie spoločnej európskej meny je tak skôr až otázka pre ďalšiu vládu, uviedli.

"V súčasnej dobe riziká a náklady výrazne prevyšujú potenciálne prínosy. Debatu o prijatí eura by bolo možné otvoriť v prípade, ak by Európska centrálna banka preukázala schopnosť udržať infláciu pod kontrolou a ak by bol dokončený koncept bankovej únie v podobe, ktorá nezvýši riziká finančnej nestability ," uviedla predsedkyňa Národnej rozpočtovej rady Eva Zamrazilová. Ďalej je podľa nej nutné odhadnúť náklady, ktoré by so vstupom do eurozóny niesli české verejné financie. "Tu vyvstáva aj hlavná domáca úloha ČR - nastaviť štruktúru verejných financií tak, aby boli dlhodobo udržateľné. Fiškálna politika by po strate vlastnej menovej politiky a menového kurzu zostala prakticky jediným nástrojom pre stabilizáciu celého národného hospodárstva," upozornila.

Prínosy prijatia eura pre ekonomiku, ktorá je obchodne aj vlastnícky silne previazaná s eurozónou, plynú podľa Zamrazilovej najmä z poklesu transakčných nákladov a vymazania kurzového rizika. "Tieto prínosy sa počas posledných pätnástich rokov čiastočne znížili vplyvom tzv. spontánnej euroizácie, teda prechodom podnikov na priame transakcie alebo úverovanie v eurách," uviedla.

V tejto súvislosti napríklad vláda v koaličnom programe plánuje umožniť firmám viesť účtovníctvo a daňovú evidenciu v eurách. Nedávna analýza ČNB potom zaradila medzi ukazovatele s nízkou mierou rizika pri prijatí eura popri obchodnom prepojení využívanie eura českými podnikmi, ktoré dlhodobo vykazuje mierne rastúci trend. Na druhú stranu banka upozornila, že vstup do eurozóny by priniesol riziká, ktoré plynú zo straty nezávislej menovej politiky Českej národnej banky a stabilizačnej úlohy kurzu koruny. Problémom je tiež nedokončená konvergencia, teda približovanie sa úrovne, Česka k eurozóne hlavne u cien a miezd.

Európska mena tiež tvorí zhruba 58 percent devízových rezerv Českej národnej banky, ktoré ku koncu novembra v korunovom vyjadrení predstavovali 3,8 bilióna korún.

Na druhej strane by sa v súvislosti s prijatím eura podľa Zamrazilovej zvýšili riziká plynúce zo straty nezávislej menovej politiky a vstupu do bankovej únie a objavili sa aj nové náklady spojené s členstvom v Európskom stabilizačnom mechanizme. S prijatím eura by bol podľa nej novo spojený aj vstup do bankovej únie, ktorej finálna architektúra nie je dokončená. "Vzhľadom na veľmi dobré fungovanie bankového dohľadu v ČR by aj čiastočná strata právomocí centrálnej banky v tejto oblasti znamenala riziko pre finančnú stabilitu," upozornila Zamrazilová, ktorá bola aj členkou bankovej rady ČNB.

Ďalším problémom členstva v eurozóne je podľa nej povinnosť podieľať sa na Európskom stabilizačnom mechanizme, teda na jej záchrannom fonde. Aktuálny odhad výšky prvotnej okamžite splatnej požiadavky pritom činí zhruba 50 miliárd korún av prípade krízy na požiadanie zaplatenie ďalších viac ako 300 miliárd korún.



"Pre zavedenie eura v ČR možno nájsť množstvo argumentov pre aj proti. V súčte by podľa mňa však zavedenie eura v súčasnosti pre ČR nebolo prínosné, keď makroekonomické nevýhody prevažujú nad mikroekonomickými prínosmi. S prijatím eura by totiž česká ekonomika prišla o domácu nezávislú menovú politiku a tým pádom aj o kurzovú flexibilitu, ktorá sa už mnohokrát ukázala ako dôležitý vyrovnávací mechanizmus v krízovejších momentoch,“ uviedol analytik spoločnosti Akcenta Miroslav Novák. Spomenul tiež, že spoločný projekt jednotnej európskej meny v súčasnej podobe drží od roku 2012 pri živote nákupom štátnych dlhopisov ECB. "Bez podpory ECB by sa totiž eurozóna v súčasnom zložení len sotva udržala," dodal.

Podľa hlavného ekonóma UniCredit Bank Pavla Sobíška by česká ekonomika fungovala obdobným spôsobom aj vo vnútri eurozóny, ako je vidieť na príklade Slovenska. "Dlhodobo dáva prechod na euro pre českú ekonomiku zmysel a otázkou je len najvhodnejšie načasovanie, čo má ekonomické aj politické aspekty," uviedol.

Podľa hlavného ekonóma Natland Petra Bartona zatiaľ euro SR prijímať nemôže, pretože neplní polovicu kritérií. "Kurz koruny je síce stabilný a úrokové sadzby nijako nadmerné, dve kritériá teda plníme, ale infláciu máme vyššiu, a rozvrátenie štátnych financií v posledných dvoch rokoch nám znemožňuje splniť pravidlá pre prijatie," uviedol.

Celkovo nie je podľa Bartona tiež vyjasnené, ako eurozóna vstrebe návrat niektorých svojich členských ekonomík do normálu. Navyše aj ubúdajú aj praktické dôvody pre prijatie eura, kedy už ľudia na platenie využívajú platobné karty a nie je potrebné meniť hotovosť. Aj firmy významne napojené na európsky trh si už mnohokrát vedú účtovníctvo v eurách a poistenie proti výkyvom kurzu sú na finančných trhoch stále lacnejšie.

Bartoň ale zároveň upozornil na potenciálne a rastúce nebezpečenstvo neprijatia eura. Tým môže byť snaha firiem aj domácností využiť aktuálne nižšie úrokové sadzby v eurozóne a vziať si pôžičku v eurách. "Cena eura sa ale môže zmeniť pomerne dramaticky a rýchlo, takže nakoniec sa im eurodlh môže zdražiť násobne viac ako korunový dlh na vyšší úrok," upozornil. Dodal, že Česko je zatiaľ jednou z posledných krajín bez eura, ktorá si ešte neprešla negatívnou skúsenosťou problémov firiem a ľudí zadlžených v eurách. Takú skúsenosť má napríklad Maďarsko počas finančnej krízy.

"V súčasnosti nie sú známe všetky potenciálne záväzky, ktoré budú do budúcnosti pre Českú republiku vyplývať v súvislosti s prijatím eura. Prípadné rozhodovanie o načasovaní vstupu do menovej únie je tak stále sprevádzané významnými neistotami," uvádza aj analýza ČNB.