Lučenec a Balážske Ďarmoty by mohla opäť prepojiť železnica

dnes 11:31 -

Dve historické mestá Novohradu, Lučenec a Balážske Ďarmoty v Maďarsku, by mohla po rokoch opäť prepojiť železnica. Hlavnou myšlienkou projektu je podpora cestovného ruchu v regióne, záštitu nad ním prevzali obe samosprávy. Ako pre TASR uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková, v decembri podpísali i spoločné memorandum.

Železničné spojenie medzi Lučencom a Balážskymi Ďarmotami podľa primátorky historicky existovalo, už niekoľko rokov však vlak končí v maďarskej pohraničnej obci Ipolytarnóc. Obnovenie železnice by malo pomôcť rozvoju cestovného ruchu v Novohrade, vďaka prepojeniu projektu s cyklobusmi či skibusmi by však turisti z Maďarska mohli navštíviť aj regióny Gemer, Podpoľanie či Horehronie.

"Staviame na tom, čo máme vybudované a železnicu medzi Balážskymi Ďarmotami a Lučencom vybudovanú máme. Na maďarskej strane chýba určitý úsek, o ktorý musí zabojovať maďarský partner," priblížila Pivková.

Myšlienka obnoviť železničné spojenie medzi oboma mestami vznikla z iniciatívy maďarskej mimovládnej organizácie, záštitu nad projektom prevzali obe samosprávy. Memorandum o obnove železničného spojenia nakoniec podpísalo celkom osem subjektov.

"Nie je vylúčené, že táto železničná preprava, ktorá je momentálne v Európskej únii preferovaná, prinesie osoh aj v rámci podnikateľského prostredia," dodala primátorka.

V memorande samosprávy a partneri projektu žiadajú vlády Slovenska i Maďarska o spoločnú koordináciu krokov pri revitalizácii železnice Poiplia z finančných zdrojov Európskej únie. Memorandum okrem iného žiada i obnovenie priameho železničného spojenia medzi Balážskymi Ďarmotami a Budapešťou, či vytvorenie cestovného poriadku, ktorý bude koordinovaný s autobusovou cestnou dopravou.

"Našou ďalšou úlohou je zorganizovať vo februári konferenciu v Lučenci a povedať si, čo maďarská strana urobila pre to, aby vlak mohol pokračovať do Lučenca a čo sme urobili my na slovenskej strane," uzavrela Pivková.