Poľská centrálna banka očakáva v roku 2022 infláciu výrazne nad 7 %

Poľská centrálna banka očakáva na budúci rok zrýchlenie inflácie výrazne nad 7 %. Rozhodujúcim mesiacom by mal byť jún, v ktorom banka počíta s infláciou nad 8 %.

Ako povedal pre portál Business Insider guvernér Národnej banky Poľska (NBP) Adam Glapinski, v roku 2022 počíta NBP s infláciou na úrovni 7,6 %. To je výrazné zrýchlenie v porovnaní s rokom 2021, v ktorom banka očakáva infláciu na úrovni 5,1 %. Za zrýchľovaním rastu spotrebiteľských cien v budúcom roku budú najmä ceny energií.

Kľúčovým mesiacom budúceho roka by mal byť jún, dodal Glapinski. "Odhadujeme, že v danom mesiaci dosiahne miera inflácie celoročné maximum, pričom očakávame, že spotrebiteľské ceny medziročne vzrastú o 8,3 %," povedal guvernér pre Business Insider, na ktorý sa odvolala poľská agentúra PAP. Neskôr by sa inflácia mala postupne zmierňovať, pričom v decembri by mala dosiahnuť 6,2 %.