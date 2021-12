K prioritám MH radí R. Sulík priemyselné parky, Mochovce či kúpele Sliač

dnes 9:46 -

Najdôležitejšie úlohy ministerstva hospodárstva (MH) sa budú v nasledujúcom roku týkať jadrovej elektrárne Mochovce, výstavby priemyselných parkov Rimavská Sobota a Valaliky, rekonštrukcie Kúpeľov Sliač, ale napríklad aj príprav na svetovú výstavu EXPO Osaka. TASR o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Minister sa chce osobne angažovať napríklad pri riešení likvidácie rádioaktívnych odpadov z nemocníc. Ten by mala likvidovať štátna Jadrová a vyraďovacia spoločnosť Slovensko (JAVYS). Ide najmä o materiály z röntgenových prístrojov. "Zo všetkých nemocníc to pozbierajú, odvezú do bezpečného skladu do Jaslovských Bohuníc a budú to postupne spaľovať," spresnil Sulík.

Do priorít rezortu hospodárstva sa dostal aj tretí balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (kilečko 3), ale aj revízia úloh jednotlivých sekcií ministerstva. "Máme tu sedem sekcií. Jedna sekcia má 126 úloh, iná vyše 100 a tie ďalšie som už ani nezisťoval. Chcem si prejsť každú jednu úlohu a zistiť, či je naozaj nutné ju robiť," povedal Sulík. Minister predpokladá, že podobne vysoké zaťaženie majú aj pracovníci iných ministerstiev a takýto audit úloh je podľa neho pre efektivitu štátnej správy dôležitý.