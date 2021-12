V Humennom môže cena tepla vzrásť až o 41 percent

dnes 15:16 -

Cena za teplo môže v Humennom v budúcom roku vzrásť až o 41 percent. Navýšenie spoločnosti Chemes začiatkom decembra odobril Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Mesto na zmiernenie dosahov rapídneho nárastu ceny tepla na obyvateľov uvažuje o jeho dofinancovávaní.

ÚRSO mal vyhovieť návrhu humenského výrobcu na zmenu regulovanej ceny tepla len čiastočne, povolené navýšenie má byť "podstatne nižšie", ako spoločnosť pôvodne požadovala. Hovorca úradu Radoslav Igaz zároveň upozornil, že podstatnou zložkou celkovej ceny tepla sú aj náklady na Humenskú energetickú spoločnosť (HES), ktorá teplo od Chemesu kupuje a dodáva ho koncovým odberateľom. "Po započítaní nákladov Chemesu a nákladov mesta Humenné (ako 100-percentného vlastníka HES, pozn. TASR) tak môžeme hovoriť o výslednom náraste ceny tepla o 41 percent," ozrejmil.

Na úroveň navýšenia ceny tepla mali podľa Chemesu vplyv okrem "bezprecedentného" nárastu nákladov na zemný plyn a emisné povolenky aj iné faktory. "V minulosti sme chceli podniknúť kroky na zníženie cien, keď sme chceli investovať do projektu Využitia obnoviteľných zdrojov energie, vďaka ktorému by sme dnes vedeli pri výrobe tepla ušetriť zhruba 50 percent nákladov na emisné povolenky a kupovať len 50 percent potrebného množstva zemného plynu. Žiaľ, mesto nám zabránilo túto investíciu realizovať," uviedlo jeho komunikačné oddelenie pre TASR s tým, že k zníženiu cien by tiež prispelo, keby mesto začalo svoje staré rozvody tepla opravovať.

S rekonštrukciami teplovodných potrubí začali od augusta 2020, keď sa HES dostala pod správu mesta. "Zatiaľ sa vymenilo celkovo 400 metrov najhoršieho úseku primárnych rozvodov v hodnote 109.000 eur. Ďalšia rekonštrukcia tepelných rozvodov v hodnote 167.000 eur je pripravená na realizáciu po skončení zimného obdobia v roku 2022," reagovalo mesto. Priznalo, že kritický stav horúcovodných rozvodov je spôsobený ich vysokým vekom a skutočnosťou, že samospráva do tohto svojho majetku od roku 2011 neinvestovala. HES len v roku 2021 zaznamenala na horúcovodoch 27 veľkých havárií.

Primátor Miloš Meričko mal po svojom nástupe do funkcie v roku 2018 zároveň vyzvať Chemes k modernizačným krokom. "Spätná väzba sa nekonala, zo strany výrobcu tepla nebola zaznamenaná žiadna žiadosť," doplnilo pre TASR mesto s tým, že ak mal Chemes snahu modernizovať v minulosti a neumožnili mu to, zodpovednosť nesie bývalé vedenie mesta. Riešenia súčasnej situácie má samospráva hľadať v súčinnosti s HES, pričom východiskom pre pomoc obyvateľom mesta sa javia externé úverové zdroje.

Nárast platieb za teplo nad 19 eur mesačne sa má podľa Igaza týkať približne desiatich percent slovenských domácností. "Ide o 19 teplárenských spoločností, ktoré nakupovali zemný plyn za upravené maximálne ceny plynu vzhľadom na dramatický nárast trhových cien plynu v druhom polroku 2021," ozrejmil.