Nová vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

dnes 14:46 -

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR informuje, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola uverejnená vyhláška MPRV SR a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 537/ 2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z., s účinnosťou od 1. januára 2022.

Vyhláškou sa upravujú podrobnosti týkajúce sa prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (PBHL), prebudovy lesa na PBHL vrátane osobitných prípadov prebudovy lesa, modelov hospodárenia lesa hrúbkových tried, podrobného zisťovania stavu lesa vo väzbe na zisťovanie zásob dreva v lese vekových tried a v lese hrúbkových tried, ako aj podrobnosti o možnostiach použitia obnovných rubov pri uplatňovaní maloplošnej formy podrastového hospodárskeho spôsobu. Zároveň sa dopĺňa charakteristika niektorých subkategórií lesov osobitného určenia s osobitným dôrazom na lesy v lesnícky významnom území – pralesy.

Znenie jednotlivých ustanovení vyhlášky vychádza aj z podnetov a podkladov odbornej lesníckej verejnosti vrátane podnetov správcov lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, Národného lesníckeho centra, Spolku taxátorov Slovenska a ProSilva Slovensko. TASR o tom informoval odbor komunikácie MPRV SR.